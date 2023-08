HABER: AZİZ KARATAŞ

Söz ve müziği Can Bonomo’ya ait olan şarkının düzenlemesi Can Saban imzası taşıyor. Kayıtları Ali Rıza Şahenk'in sahibi olduğu The FatLab Stüdyosu'nda gerçekleştirilen şarkının kapağını ise Berfu Merve Bolulu tasarladı.



Can Bonomo, yeni şarkısı Ağla Şimdi Sonsuza Kadar ile ilgili duygularını şu şekilde ifade ediyor.''Her şeyin git gide küçüldüğü, hızlandığı ve sivrildiği modern hayat maratonuna ayak uyduramayanların da şarkıları olmalı. Elinde cep telefonuyla imkan ve olanakları bir daha görmemek üzere aşağı kaydırmaktan sıkılan, oturduğu yerde yorulmayı reddeden insanlar da müzik olarak hatırladıkları şeyleri dinleyebilmeliler. Romantik insanların ağrı kesicisi nostalji değil midir? Hadi hayatımızın nasıl bu hale geldiğini hatırlamak için geçmişe gidelim. Eski, yeni bu şarkıda kendinizi bulmanız dileğimle...''



Can Bonomo'nun yeni teklisi ''Ağla Şimdi Sonsuza Kadar'' 4 Ağustos Cuma günü itibarıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.