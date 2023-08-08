HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye'nin ilk resmi fandom etkinliği olan White Up! Chapter 3: Fandom Party 'ARMY'de sadece BTS şarkıları ve danslarıyla random dans, random karaoke, DJ show, Army MV show, yetenekli dans grubu Team WSTW'nun dans cover gösterisi, BTS bilgi ve tahmin etme oyunları, doyasıya alışveriş yapılabilecek birbirinden güzel stantlar, BTS'e özel sürpriz hediyeler ve çok daha fazla içerikle Army'ler, eğlence dolu bir gün geçirdiler.

Her yerin mor balonlarla kaplandığı, konfetiler ve köpüklerle coşkunun daha da arttığı etkinlikte BTS'in iş birliklerini içeren VCR ile müziğin keyfini çıkaran Army'ler, BTS'in komik anlarını içeren VCR ile bol bol gülerken, BTS'in ödüllleri ve ödül konuşmalarını, duygusal hallerini, RM'in motivasyon konuşmasını ve dünden bugüne BTS'in yaşadıklarının özetini içeren VCR'larla duygu dolu anlar yaşadılar.

Sahne senin bölümünde sahneye çıkıp BTS'in şarkılarını söylemek veya koreografilerini yapmak isteyen hayranlar, sahneye çıkabilmek için uzun bir kuyruk oluşturarak birbirleriyle yarıştılar.

BTS sevenlerin yoğun ilgisini çeken etkinlik, büyük bir coşkuyla gerçekleşti ve dopdolu içerikleriyle Army'leri BTS'in ışığıyla aydınlanan mor bir galakside eğlence dolu, keyifli bir yolculuğa çıkardı.