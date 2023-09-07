Haber: Mert Osman Erman

Yasama organları, bu önlemin haksız muamele iddia eden Güney Asyalı insanları koruyacağını söyledi.

Vali şimdi yasayı imzalayıp imzalamamaya karar vermelidir. Seattle, Şubat ayında kast ayrımcılığını yasaklayan ilk ABD şehri oldu.

Hindistan'daki kast sistemi 3 bin yıldan fazla bir süreye dayanıyor ve Hindu toplumunu katı hiyerarşik gruplara böler.

Salı günü 31-5 oyla kabul edilen önlem, eyaletin ayrımcılığı yasaklama yasalarında cinsiyet, ırk, din ve engellilikle birlikte kastı korunan bir kategori olarak ekleyeceğini söyleyen Demokrat eyalet senatörü Aisha Wahab tarafından desteklendi. Wahab, eyalet yasama organına seçilen ilk Müslüman ve Afgan-Amerikan kadındır ve "binlerce yıllık, milyonlarca insanın bileğindeki görünmez prangalar olan uzun süre gizlenen bir ayrımcılık biçimine ışık tuttuk" dedi.

Beş Cumhuriyetçi eyalet senatörü, ayrımcılığın zaten eyalet yasalarına göre yasa dışı olduğunu iddia ederek karşı oy kullandı.

Vali Gavin Newsom'un ofisi, yasayı masasına ulaştığında değerlendireceğini söyledi

Bazı Hindu grupları, kast sisteminin Kuzey Amerika'da ciddi bir sorun olmadığını iddia etti.

Hindistan Amerikan Vakfı (HAF), sosyal medyada şunları yazdı: "Bu ayrıştırıcı yasa hala örtülü olarak Güney Asyalıları hedef alanı işaret eder ve @GavinNewsom tarafından veto edilmelidir!"

Bazı Dalit (eskiden dokunulmazlar) aktivistleri bu iddiaları reddetti ve ayrıcalıklı bir kasttan gelen insanlardan ayrımcılık yaşadıklarını söyledi.

2020'de teknoloji şirketi Cisco, iki yüksek kastlı Hint yöneticinin, ona daha düşük bir maaş ödeyerek Dalit bir mühendise ayrımcılık yaptığı iddiasıyla devlet tarafından dava edildi.