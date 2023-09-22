Prodüktör Çağrı Telkıvıran proje albümü için Simge, Zeynep Bastık, Berkay ve Ege Çubukçu ile yaptığı düetleri peş peşe yayınlamış ve listelerde yerini almıştı. Albümün düetlerini sevenleriyle buluşturmaya devam eden Telkıvıran şimdi de “Yok mu?” ve “Yok” adlı şarkılarıyla hem dijital platformlarda en çok dinlenenler arasına giren hem de konser alanlarını dolduran binlerin ağzına marş olan Oğuzhan Koç ile stüdyoya girdi.

Son dönemlerde beraber sıkça şarkı üreten ikilinin yeni single’ı “Bir Başıma” çıktığı an itibariyle müzik severlerin beğenisini topladı. Hem sosyal medyada hem dijital platformlarda büyük ilgi gördü. “Bir Başıma”nın söz ve müziği Çağrı Telkıvıran ile Oğuzhan Koç’a ait. Düzenlemeyi ise her zamanki gibi Çağrı Telkıvıran yaptı.

Çağrı Telkıvıran’ın merak uyandıran projesinin bir sonraki şarkısı ve sanatçısı merakla bekleniyor. Sürprizlerle dolu albümden yeni single’lar art arda yayınlanmaya devam edecek.