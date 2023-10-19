www.habercaddesi.com bünyesinde bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen törende, Önce Vatan Gazetesi 2 farklı dalda ödül aldı. “Yılın Haber Müdürü Ödülü” Önce Vatan Gazetesi Haber Müdürü Funda Akosman’a, “Yılın Muhabiri” ödülü ise Önce Vatan Gazetesi muhabirlerinden Yağmur Tanyıldız’a verildi. Akosman ve Tanyıldız’ın ödüllerini Habib Babar verdi.

Funda Akosman; “Habib Babar, Türk Sinemasının unutulmayan isimlerine ödül vererek ne kadar vefalı bir insan olduğunu da gösterdi. Çok teşekkür ediyorum” dedi ve sözlerini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözleriyle bitirdi.

Funda Akosman’ın ardından konuşan Yağmur Tanyıldız ise; “Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Öncelikle Habib Babar’a bu gece için ve sonrasında tüm çalışma arkadaşlarıma da emekleri için buradan teşekkür ediyorum” dedi.