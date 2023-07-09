ESKİŞEHİR- “Uluslararası Forum REBUS 2023: Tarihi Merkezlerde İnşaat Ekonomisi Forumu”na davet edilerek katılan Eskişehir heyetinde Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Genel Sekreter Ayşe Ünlüce, ESKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Burhan Değirmencioğlu ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığından Şehir Plancısı Sercan Kara yer aldılar.

Forumun ilk günü Büyükşehir heyeti Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin ile bir araya gelerek Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un da katıldığı Forum tanıtım gezisine eşlik ettiler. 2 gün boyunca yaklaşık 2 bin katılımcıya ev sahipliği yapan Forum’da tarihi kent merkezlerinde uygulanan tasarım kriterleri ve uygulama yöntemleri, tarihi mekânların korunması ve geliştirilmesinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinden sunumlar gerçekleştirilerek Rusya genelinde gerçekleştirilen iyi uygulamalar ve deneyimler paylaşıldı. Forum sonunda ise örnek uygulamalara ilişkin düzenlenen teknik geziye katılım sağlandı. Eskişehir heyeti ayrıca Kazan Belediyesini de ziyaret ederek, Şehir İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Radik Shafigullin ile bir araya geldi. Görüşmede Eskişehir'in Tataristan'ın başkenti Kazan’ın en eski ortaklarından biri olduğuna dikkat çekilirken, 1997 yılında imzalanan Dostluk Antlaşmasına binaen ilişkilerin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi için iki kurum arasındaki yakın temasların ve ortak çalışmaların geliştirilmesi konusunda ortak temenniler dile getirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi heyeti son olarak Dünya Tatar Kongresi Yürütme Kurulu 1. Başkan Yardımcısı Mars Tukaev’in daveti üzerine Dünya Tatar Kongresi Hizmet Binasında, kongre temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşmede Kazan Tatarlarının Eskişehir'deki yaşamı ele alındı. Tukaev, Eskişehir heyetine Kazan Tatarlarına ilişkin dünya çapında yürütülen çalışmalar konusunda bilgi verdi ve uygulanan projelerin sonuçlarını paylaştı.

HABER: SELÇUK BULUT