İSTANBUL - Büyükçekmece'nin Karaağaç Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle sürdürülen yol genişletme ve yenileme çalışması leylek yavruları büyüyüp yuvayı terk etmelerinin ardından devam edecek.

Gelecek yıl direk yine aynı yerine dikilecek

Karaağaç Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını denetleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yol üstündeki bir elektrik direğinde leylek yuvasında anne leylek ve yavrularını görünce çalışmaların durdurulması talimatını verdi. Leylek yavruları büyüyüp yuvalarını terk ettikten sonra yol çalışması tamamlanacak. Başkan Akgün, üzerinde yuva bulunan elektrik direğinin, gelecek yıl yeni yavrulara yuva olması için yine aynı yerine dikilmesi yönünde teknik ekibine talimat verdi.

HABER: MERVE ELÇİ