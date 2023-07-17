İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi, çocukların yaratıcılıklarını keşfetmelerini, merakları ile bilimin büyülü dünyasına adım atmaları ve sporla iç içe vakit geçirmelerini sağlamak için 7 farklı noktada 18 atölye ile muhteşem bir yaz okulları atölye programına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yaz okullarında 6 - 13 yaş arası çocuklar, 24 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri yeteneklerini keşfederken unutamayacakları deneyim ve birikimlerle yaz tatillerini geçirme imkanına sahip olacaklar.

Kayıtların 17 Temmuz Pazartesi günü online olarak yapılacağı yaz okullarında çocuklar; “Cup Song, Perküsyon, Takı Tasarımı, Akıl Oyunları, Aborjinler, Deney, Creative Challange, Çim Adam, Kitap Ayracı, Oyunlu İngilizce, Süper Kahraman, Speaking Cafe, Çalgı Yapım Atölyesi, Anahtar Yapımı, Çerçeve Yapımı, Çocuk Yogası, Çocuk Zumba, Roket Yapım” atölyelerini seçebilecekler.

Atölyeler, Neşet Ertaş Kültürevi, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi, Mustafa Kemal Ataevi, Kayışdağı Lions Ataevi, Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi, Süleyman Karadağ Kütüphanesi ve Düştepe Oyun Müzesi’nde yapılacak.

HABER: MERVE ELÇİ