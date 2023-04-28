İSTANBUL- Hakan Gence’ye, oyunculuk kariyerinden ses getiren estetik haberlerine kadar birçok çarpıcı açıklamada bulunan Büşra Pekin itirafları ve yorumlarıyla dikkati çekti. Kendisini komedyen olarak adlandırmadığını belirten Büşra Pekin, “Doğrusunu söylemem gerekirse bir komedyen değilim. İyi komedi oynayan bir oyuncu olarak adlandırılmak benim için daha doğru olur. Ben yıldızım. Sence ışığım yok mu? Yıldız işini başarıyla yapan, aynı zamanda zekâsını ve aklını yaptığı işe aktarabilen kişidir” dedi.

Son dönemde estetik haberleriyle gündeme gelen oyuncu “Burnumdan ameliyat olalı 6 sene geçmiş kimsenin dikkatini çekmemişti. Estetik haberleri bantları taktığımda çıkmaya başladı. O bantlar efsane bir şey” diye konuştu. Pekin, yaşadığı iniş çıkışlı dönemler içinse şunları söyledi: “Babamı kaybettiğim dönem hayatımda enteresan şeyler oldu. Dost kazığı yedim, sonra istediğim projede doğru şekilde kendimi ifade edemedim. Bütün bunlar aslında insana başka bir farkındalık katıyor.”

HABER: EMİR YÜCEL