İSTANBUL- İlk olarak Sezen Aksu’nun 1982’de yayınlanan “Firuze” adlı albümünde yer alan Onno Tunç bestesi “Ayrılıklar Bitmez”, Duygu Soylu’nun güçlü vokali ve eşsiz yorumuyla yeniden hayat buluyor. Bu esere geçtiğimiz sene başladığı “A Tribute to Onno Tunç” adlı projesinde de yer veren Soylu, dinleyicilerinin ısrarı üzerine şarkıyı single olarak yayınlamaya karar verdi.

NOSTALJİ RÜZGÂRLARI

Prodüktörlüğünü Nedim Ruacan’ın üstlendiği “Ayrılık Bitmez”in düzenlemesinde şarkının nostaljik havasına sadık kalındı. Piyanoda Serkan Akbıyık, synthesizer’da Erdem Yörük, bas gitarda Buğra Kılıçak, elektrik ve akustik gitarda Öner Tombuloğlu, davul ve perküsyonda Nedim Ruacan, yaylılarda İstanbul Strings, saksafon ve flütte Batu Şallıel ile trombonda Burak Dursun gibi alanında usta isimler Soylu’ya eşlik etti.

28 NİSAN’DA ÇIKTI

Sözü Sezen Aksu’ya, müziği Onno Tunç’a ait “Ayrılıklar Bitmez”, 28 Nisan Cuma günü Doğulu Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

HABER: DİNÇER KARACALAR