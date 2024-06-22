Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında gösterilen Burundi'nin birçok bölgesinde halk, temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.

Bu bölgelerden Gatumba'da nisandaki yoğun yağışlar sırasında Tanganyika Gölü'nün taşması sonucu oluşan sel nedeniyle yaklaşık 3 bin 400 kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Bujumbura'ya bağlı Mubimbi bölgesindeki dağlık alanda bulunan kampa yerleştirilen afetzedeler, UNICEF'in desteği ve kendi imkanlarıyla yaptıkları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Yerleşim yerinden uzakta enerji, su, gıda ve ilaç gibi ihtiyaçlardan yoksun yaşayan, hayata tutunmak için zorlu koşullarda mücadele eden afetzedeler, acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Yetersiz beslenen ve kıyafetleri yırtık olan kamptaki çocuklar da zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Kurban Bayramı'nda vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında ülkede bulunan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, Türkiye'deki hayırseverlerin bağışlarıyla kesilen kurbanlıkların etlerinden afetzedelere dağıttı, çocuklarla oynayarak zaman geçirdi.

"Çocuklar yeterli beslenemiyor"

Kamp sakinlerinden Muzinga Abdulkarim, AA muhabirine, yaşadıkları yeri sel nedeniyle terk etmek zorunda kaldıklarını, bu nedenle kampa geldiklerini söyledi.

Selin ardından bir süre suyun içinde kaldıklarını anlatan Abdulkarim, şunları dile getirdi:

"Daha önce Gatumba'da yaşıyorduk. Bilindiği üzere büyük sıkıntılar yaşadık. Suyun içinde kaldığımız için ulaşımı kanolarla sağlamak zorunda kalıyorduk. Bir süre bu şekilde yaşadık. Bu da bizim için çok zordu. Kampta su sorunumuz var. Su bulmak için bir kilometre gitmek zorunda kalıyoruz. Suyun buraya ulaştırılmasını istiyoruz. Hastane ve doktor sıkıntımız var. İlaç ve malzeme bulamıyoruz. Çocuklar yeterli beslenemiyor. Buraya acil destek bekliyoruz."