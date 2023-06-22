Bu işlem, hem estetik hem de fonksiyonel nedenlerle uygulanabilir. Rinoplasti, burun estetiği burun boyutunu, şeklini veya oranını değiştirerek yüzün genel görünümünü iyileştirebilir. Ayrıca, nefes alma zorlukları gibi tıbbi sorunları da çözebilir.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Burun estetiği genellikle genel anestezi altında yapılır. İşlem sırasında, plastik cerrah burun kemiklerini ve kıkırdaklarını inceler ve istenen sonuca ulaşmak için onları yeniden şekillendirir. Rinoplasti, genellikle burun içinden gerçekleştirilen kesikler aracılığıyla yapılır, böylece dışarıdan görülebilecek herhangi bir iz bırakmaz. Ancak bazı durumlarda, daha karmaşık bir işlem gerekiyorsa, cerrah burnun dışına küçük bir kesik atabilir.

Kimlere Burun Estetiği Uygulanır?

Burun estetiği, geniş bir yaş aralığından ve farklı yaşam tarzlarından kişilere uygulanabilir. Bu işlem genellikle aşağıdaki kişilere önerilir:

Nefes almayı zorlaştıran burun şekli veya yapısı olanlar.

Bir kazadan veya doğuştan gelen burun şekli nedeniyle memnuniyetsizlik yaşayanlar.

Estetik nedenlerle burun görünümünü iyileştirmek isteyenler.

Bununla birlikte, bir rinoplasti kararı vermeden önce, potansiyel hastaların bir plastik cerrah ile detaylı bir danışmanlık sürecinden geçmesi önemlidir. Bu süreç, hastanın beklentilerini, olası riskleri ve iyileşme sürecini tam olarak anlamasına yardımcı olur.

Hangi Durumlarda Burun Estetiği Yapılmalıdır?

Burun estetiği (rinoplasti) ameliyatı, çeşitli durumlarda düşünülebilir:

Nefes almayı zorlaştıran yapısal burun sorunları olanlar için.

Burun şekli veya boyutundan dolayı yüz estetiği dengesiz olanlar için.

Doğuştan gelen ya da bir yaralanma sonucu oluşan burun şekil bozuklukları olanlar için.

Genel özgüvenini ve burun görünümünü iyileştirmek isteyenler için.

Burun Estetiği Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Rinoplasti ameliyatı öncesi, aşağıdaki noktaların bilinmesi ve anlaşılması önemlidir:

Gerçekçi beklentiler: Rinoplasti, burun şeklini ve fonksiyonunu iyileştirebilir ancak 'mükemmel' bir burun veya hayat sağlama garantisini vermez. Rinoplastiye karar verirken, gerçekçi beklentilere sahip olmak önemlidir.

Sağlık durumu: İdeal rinoplasti hastası, genel olarak sağlıklı bir birey olmalıdır. Sigara ve alkol kullanımı, ameliyat sonrası iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir.

İyileşme süresi: Rinoplasti sonrası iyileşme süreci genellikle birkaç hafta sürer ve bu süre zarfında şişlik, morluklar ve rahatsızlık olabilir. Tam sonuçları görmek genellikle bir yıl kadar sürebilir.

Burun Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Rinoplasti ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır:

Yüz üstü yatmamaya ve başınızı yüksekte tutmaya özen gösterin. Bu, şişlikleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Ağır fiziksel aktivitelerden ve burnunuza darbe gelebilecek durumlardan kaçının.

Ameliyat sonrası dönemde, doktorunuzun verdiği tüm talimatlara uyun.

Burun Estetiği Fiyatları

Burun estetiği fiyatları, bir dizi faktöre bağlı olarak değişir. Bu faktörler arasında cerrahın deneyimi, uygulanan teknikler, operasyonun karmaşıklığı ve kliniğin bulunduğu yer bulunur. En doğru fiyat bilgisini almak için, burun estetiği fiyatları potansiyel hastaların bir plastik cerrah ile konsültasyon yapmaları önerilir.

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