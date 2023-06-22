Bu prosedür genellikle vücut şekillendirmeyi iyileştirmek için kullanılır ve bel, kalça, uyluklar, bacaklar, kollar ve hatta çene altı gibi bölgelerde etkilidir. Liposuction, hızlı bir kilo verme yöntemi değildir, ancak vücudun belirli alanlarında inatçı yağ birikimini ortadan kaldırmada etkilidir.

Liposuction genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir. Cerrah, yağın çıkarılacağı bölgeye küçük bir insizyon yapar ve ardından bir kanül (ince, tüp benzeri bir alet) yerleştirir. Bu kanül, yağ hücrelerini parçalamak ve emmek için kullanılır. İşlem tamamlandığında, kanül çıkarılır ve insizyon dikilir. Liposuction süresi, çıkarılacak yağ miktarına ve prosedürün uygulandığı alanlara bağlıdır.

Liposuction İçin Kimler Uygundur?

Liposuction, sağlıklı ve kararlı bir kiloya sahip olan, ancak belirli vücut bölgelerinde diyet ve egzersize dirençli yağ birikimleri olan kişiler için genellikle uygun bir seçenektir. Ayrıca, adayların ideal vücut ağırlıklarına yakın olmaları ve cilt esnekliğine sahip olmaları genellikle önerilir. Liposuction, obezite tedavisi olarak kullanılmaz.

Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Liposuction'da çeşitli teknikler kullanılır. İşte en yaygınları:

Tumesan liposuction: Bu yöntemde, yağın çıkarılacağı alana özel bir solüsyon enjekte edilir. Bu solüsyon hem yağ hücrelerini parçalar hem de kanamayı azaltır.

Ultrasonik liposuction: Bu yöntemde, ultrason dalgaları kullanılarak yağ hücreleri parçalanır ve sonra kanül yardımıyla emilir.

Lazer liposuction: Bu teknikte, lazer enerjisi kullanılarak yağ hücreleri parçalanır ve sıvı hale getirilir, daha sonra bu sıvı vücuttan emilir.

Liposuction En Sık Nerelerde Tercih Ediliyor?

Liposuction, özellikle karın, kalça, uyluklar ve üst kollar olmak üzere vücuttaki belirli bölgelerde inatçı yağ birikimlerini gidermek için en sık kullanılan prosedürlerden biridir. Ek olarak liposuction çene altı, bel ve sırt gibi alanlarda da kullanılabilir.

Liposuction Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Liposuction öncesi, doktorunuzla geniş kapsamlı bir konsültasyon gerçekleştirmeniz önemlidir. Bu, beklentilerinizi belirlemenize ve en uygun liposuction tekniğinin hangisi olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, sigara içiyorsanız, işlem öncesi ve sonrası dönemde bırakmanız genellikle önerilir, çünkü sigara iyileşme sürecini yavaşlatabilir.

Liposuction Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Liposuction sonrası, şişlik ve morarma gibi bazı yan etkiler beklenir. Bu yan etkiler genellikle birkaç hafta içinde düzelir. Ameliyat sonrası iyileşme döneminde, doktorunuz genellikle sıkı bir sıkıştırma giysisi giymenizi tavsiye eder. Bu giysi, şişliği azaltmaya ve vücudunuzun yeni şeklini oluşturmaya yardımcı olur. Ayrıca, düzenli egzersizlere ve normal aktivitelere dönmek için doktorunuzun onayını beklemeniz önemlidir.

Liposuction Sonuçları Kalıcı Mıdır?

Liposuction ile çıkarılan yağ hücreleri geri dönmez. Ancak, sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmezseniz, kalan yağ hücreleri büyüyebilir ve kilo alabilirsiniz. Bu nedenle, liposuction sonuçlarınızın kalıcı olmasını istiyorsanız, dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz programı uygulamanız önemlidir.

Liposuction Tekniği Hangi Bölgelere Uygulanabilir?

Liposuction, vücuttaki birçok farklı alana uygulanabilir. En yaygın olarak uygulanan bölgeler karın, kalça, uyluklar, dizler, üst kollar, çene altı, bel ve sırttır.

Liposuction Fiyatları

Liposuction fiyatları, prosedürün uygulandığı alanın büyüklüğüne, kullanılan liposuction tekniğine, cerrahın deneyimine ve coğrafi konuma bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Ayrıca, liposuction fiyatları genel anestezi ve diğer ilgili maliyetler de dahil olabilir. Bu nedenle, işlemin toplam maliyetini belirlemek için doktorunuzla bir konsültasyon planlamak önemlidir.

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