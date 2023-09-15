BURSA (AA) - Erikli Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, Ceylan D. yönetimindeki 16 APV 103 plakalı otomobil, elektrik direğine ve park halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Ceylan D. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direği, yoldan geçen başka bir otomobile de zarar verdi.