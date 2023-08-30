Haber: Mert Osman Erman

Bir ABD yargıcı, Burger King'in Whopper burgerini menülerinde daha etli bir köfte ve "ekmekten taşan" malzemelerle göstererek müşterileri yanılttığı iddiasını içeren bir dava ile yüzleşmesi gerektiğine hükmetti.

Dava, hızlı yiyecek devinin, Whopper'ı yüzde 35 daha büyük görünmesini sağlamak için gerçekten müşterilere sunulanın üzerinde iki katından fazla et içeren bir şekilde gösterdiği iddiasında bulunuyor.

Burger King, "davalıların iddiaları yanlıştır," dedi BBC'ye.

Rakipleri McDonald's ve Wendy's de ABD'de benzer bir dava ile karşı karşıya.

Burger King'e karşı açılan toplu dava, Whopper'ın %35 daha büyük görünmesinin sağlandığı, müşterilere sunulanın üzerinde iki katından fazla et içerdiği iddiasında bulunuyor.

Burger King, daha önce burgerlerin "resimde tam olarak aynı şekilde görünmesi gerektiği" konusunda bir yükümlülüğü olmadığını savunmuştu.

Kararda, ABD Bölge Yargıcı Roy Altman, "makul insanların ne düşündüğünü bize söylemeleri için jüriye bırakılması gerektiğini" belirtti.

Ancak, Burger King'in televizyon ve çevrimiçi reklamlarıyla müşterileri yanılttığı iddialarını reddetti.

Ruling sonrasında Burger King sözcüsü, "reklamlarımızda tasvir edilen alev üstünde pişirilmiş et köfteleri, ülke genelinde misafirlere sunduğumuz milyonlarca Whopper sandviçinde kullandığımız aynı köftelerdir," dedi.

Davalıları temsil eden avukat Anthony Russo, BBC'nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.