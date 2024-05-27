"Futbol, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonları bir araya getiren, özellikle milli takımlarımız söz konusu olduğunda, hepimizi aynı tutku ve duygularla birleştiren çok güçlü bir spor dalı. Sahibinden.com da ülkemizin alanında öncü ve 60 milyonu aşan kullanıcısıyla neredeyse tüm Türkiye'nin buluştuğu adres. Ülkemizden aldığımız güç, bize aynı zamanda tüm değerlerimize sahip çıkma, topluma her daim değer yaratma sorumluluğu getiriyor. Bu anlayışla, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atacağına gönülden inandığımız A Milli Erkek Futbol Takımı'mız ile yine büyük hedeflerle yolunda ilerleyen A Milli Kadın Futbol Takımı'mızı destekleme kararı aldık. Takımlarımızın ilk etapta 3 yıllık süreyi içerecek şekilde resmi sponsorlarından biri olduk. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak, Türkiye'nin gururu milli takımlarımızın yanında olmaktan, başarılarına katkı sağlamaktan büyük bir onur duyuyoruz."