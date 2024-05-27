Kadın futboluna yapılan yatırımların sonuçlarının alınmaya başladığını aktaran Kıragası, şunları dile getirdi:

"Futbol, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmayı ve kapsayıcılığı desteklemeyi amaçlayan eğitim girişimleri ile futbolda kadınlar ve kız çocuklarını teşvik edici ortamların sağlanması elzemdir. Çevresel ve sosyal sorunlara ek olarak sahaya çıktıklarında, tutkunu oldukları futbolu en iyi şekilde sergilemek isteyen futbolculara istihdam alanları açılmalıdır. Son senelere baktığımızda kadın futboluna olan yatırımın artması, kız çocuklarının futbol ile daha erken yaşta tanışması için yürütülen projeler, yapılan protokoller gelecekte meyvesini vermeye başlayacaktır. 24 senedir sektörde insanları hayalleri ile buluşturmayı amaçlamış bir kurum ile kadın futbolu özelinde 1 kız çocuğunun futbol hayalini gerçekleştirmek için çabalayan TFF'nin ortak paydada yapabileceklerini düşünmek geleceğe daha umutla bakmamızı sağlamaktadır."

Hedeflerinin EURO 2025 play-off 1. turuna kalmayı garantilemek olduğunu vurgulayan Necla Kıragası, "31 Mayıs'ta Erzincan'da, ardından da 4 Haziran'da Bakü'de Azerbaycan ile 2 önemli maça çıkacağız. Bu maçlardan alacağımız 6 puan ile grupta son 2 maça bakmaksızın EURO 2025 play-off 1. turuna kalmayı garantileyeceğiz. Bu maçlarla beraber en büyük hedefimiz, iyi oyun ile birlikte EURO 2025'in kapısını çalabilmek." değerlendirmesinde bulundu.