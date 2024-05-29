Günaydın dostlarım! Yazılması gereken, söylenmesi gerekenler çok; yetişemiyoruz gündeme...

Onayladığım ve çağrı yapacağım tek gündem:

TÜRK NÜFUSUN DOĞURGANLIĞININ AZALDIĞI ve bu durumun TEHLİKE ARZETTİĞİ çok doğru;izin verirseniz nasıl bu noktaya geldik hafta sonu ayrıntılı yazayım!

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Dünya ve TÜRKİYEM!

Dünya kaosa sürükleniyor emperyalizm eli ile;TÜRKİYEM’de tüm yetkiler tek kişinin elinde...

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GÜL YÜZLÜ ŞEHİT HABERLERİ ALIYORUZ ara ara;mekanları cennet olsun;rahmet yağsın ruhlarına.Yakınlarına dua ediyorum sabır versin Rab diye...

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Bunun dışında yaşananları duymak-görmek istemiyorum artık;anlamıyorumda zaten,aklım yetmiyor herhal.Kafamda deli-depdeli sorular!

-Mesela:-Varlık fonu her istediğini yapabiliyor gördüğümüz kadarıyla ve maalesef SAYIŞTAY denetleyemiyorsa;Sayıştay’ı kapatmalı mı acaba?

-ASKERLİK KANUNU ile ilgili düzenlemelerin tekrar değişmesi için tasarı hazırlanmış;yapılan yanlışları da daha sonra yazacağım...

...

Evet dostlarım yetişmek istemiyorum bu günlerde hiçliğe!AKLIM HİÇLİK olduğuna karar verdi çünkü erdiğince.

...

Tarihe gidelim dostlar;tarihe gidelim de aklım yerine gelsin!

Dünü unutmadım asla;sadece elim varmadı yazmaya.28 MAYIS 1918 tarihi Türk tarihi açısından kutlu bir gün.KARDEŞ AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ.

Kurucu Cumhurbaşkanı MEHMET EMİN RESULZADE,bayraklarını göndere çekmiş

ve demiş ki:”Bir defa yükselen BAYRAK,

Bir daha inmez..."KUTLU OLSUN;RESULZADE ve ELÇİBEY’İN ruhları şad olsun.

...

Bugün 29 Mayıs ,

BUGÜN GÜNLERDEN BAYRAK

VE BUGÜN GÜNLERDEN İSTANBUL..

“İstanbul,güzel İstanbul,

Sen ne ihanetler gördün?

Ağladın,karalar bağladın,

Dostların hançerledi,yaralandın!!!”

İSTANBUL:29 mayıs 1453'te,

FATİH SULTAN MEHMET tarafından fethedilmiş ve 600 yıllık imparatorluğun başşehri olmuştur.

Ecdadımızın ruhları şad olsun!

Bu “kutlu gün”kutlu olsun...

...

Lakin Mondros Ateşkes anlaşmasından sonra

13 kasım 1918’de,İtilaf Devletlerinin

İstanbul'a girdiğini ve İstanbul'da halka kan kusturduklarını hatırlamak gerekir.

İngiliz,Fransız,Yunan ve İtalyanların,

Güzel İstanbul'umuzu parsellediğini;Yönetim,

güvenlik,adli bölümler oluşturduklarını;

İstanbul'un yedi tepesinde işgalcilerin bayraklarının dalgalandığını unutmamak gerekir.

Ve güzel İstanbul'u bu zulümden,

İstanbul halkını da bu utançtan,

19 mayıs 1919 da Samsun'da doğan güneşin;

23 nisan 1920'de ülkeyi kurtarmak için oluşturulmuş milli iradenin;

30 Ağustos 1922'deki “Zafer” ile kurtardığını ;

hiç ama hiç unutmamak gerektir.

Ve yine Türk bayrağının İstanbul'da,

bu zaferden sonra tekrar dalgalandığını hatırlamak gerektir.

Düşünüyorum da:ATATÜRK özellikle

29 Mayıs İSTANBUL’UN FETHİ tarihine denk gelmesi için;29 Mayıs 1936 tarihinde

BAYRAK KANUNU’NUN yürürlüğe girmesini sağlamış;İŞGALCİLERE,EMPERYALİZM ve onların İŞBİRLİKÇİLERİNE tokat gibi cevap vermiştir.

ATATÜRK önderliğinde TÜRK MİLLETİ,

“KURTULUŞ”mücadelesini:

-Asker terhis edilerek silahları teslim edilmiş;

-Tersaneler,limanlar zapt edilmiş;

-...bütün namüsait şartlara,yokluk ve parasızlığa rağmen,zafer ile sonuçlandırmıştır.

Bu nedenle,MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve silah arkadaşlarının KURTULUŞ mücadelesinin

çok anlamlı ve önemli olduğunu hatırlamak,unutmamak-hatırlatmak,unutturmamak gerekir.

İSTANBUL’U FETHEDEN ECDADA SELAM OLSUN!

İSTANBUL’U İŞGAL UTANCINDAN,

ESARETDEN KURTARANLARA SELAM OLSUN!

GALATA KULESİNİN TEPESİNDE ve İSTANBUL’UN bir çok noktasında YUNAN,İNGİLİZ,FRANSIZ,İTALYAN bayraklarının 1918’de dalgalandığını da UNUTMAYIN!

TÜRK BAYRAK KANUNU’NU ASLA UNUTMAYIN Kİ PAÇAVRALAR ÇIKMASIN ORTALIĞA!

TARİHİ ŞAN-ŞEREFLE-KANLA YAZANLARIN RUHLARI ŞAD OLSUN;

MİNNETLE,SAYGIYLA,SEVGİYLE YAD EDİYORUM...

ATATÜRK’Ü ANMADAN TÜRK TARİHİNİ ANLATAMAZSINIZ;UNUTMAYIN!