Budapeşte/Londra

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen konserde, Türk saz sanatçılarının yanı sıra Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Boşnak sanatçı Zeyd Soto ile Macar sanatçılar Agocs Gergely ve Agocs Julianna yer aldı.

Budapeşte YEE'nin, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında düzenlediği "Notaların Rotası" konseri, dört sanatçının ortak performansıyla farklı kültürlerin ritimleri ve melodileri bir araya getirerek Macar müzikseverlere müzik ziyafeti yaşattı.

Konserde, Türk ve Macar kültürlerinin ortak noktaları ve zenginlikleri müzik yoluyla yansıtıldı. Konser programında, Yunus Emre ilahileri, Türk, Macar, Boşnak halk türküleri, ezgileri ve şarkıları yer aldı.

Etkinliğin sonunda, Macar müzikseverler, Arslanbek Sultanbekov'un seslendirdiği ünlü "Dombıra" eseriyle coştu.

Budapeşte YEE'nin düzenlediği konser, Türk ve Macar halklarının ortak köklerine ve kültürüne dikkati çekerek sanatın evrensel diliyle aradaki bağları pekiştirdi.

Konseri izleyenler arasında Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun yanı sıra Kazakistan’ın Budapeşte Büyükelçisi Zhanibek Abdrashov, Kırgızistan’ın Budapeşte Büyükelçisi Talantbek Kushchubekov, KKTC Budapeşte Temsilcisi Özgür Ezel, Macar-Turan Vakfı Başkanı Andras Biro, Türk ve Macar akademisyenler, sanatçılar, Türkologlar ve çok sayıda müziksever yer aldı.

Konserde sahne alan Macar sanatçılar Agocs Gergely ve Agocs Julianna, Macar halk müziğinin geleneksel enstrümanları koboz ve cimbalom ile müzikseverleri büyüledi. Agocs Gergely, Macaristan'ın en tanınmış koboz sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Agocs Julianna ise cimbalomun yanı sıra keman, flüt ve piyano çalıyor.

Etkinlik kapsamında, kendi kültürlerine ait şarkılar seslendiren sanatçılar birlikte ortak repertuvar da oluşturdu.