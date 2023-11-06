Ankara

Bakanlık, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, bu yıl içinde açılan ya da açılacak örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 100. yıl logosunun yer aldığı tabela asılmasına ilişkin yazıyı illere gönderdi.

Yazıya göre, tabelada 100. yıl logosunun yanı sıra "Türkiye Yüzyılı" ibaresi ile "Bu Okul Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Açılmıştır" ifadesi bulunacak.

Tabela, eğitim kurumlarının fiziki şartları dikkate alınarak kurumun ana girişinde net görülebilen yere asılacak.

Farklı girişi veya eklentileri olan eğitim kurumlarında ikinci tabelaya da yer verilebilecek.