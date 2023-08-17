İSTANBUL (AA) - Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, toplam 11 film sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Angel Manuel Soto'nun üstlendiği aksiyon filmi "Blue Beetle", Meksikalı-Amerikalı genç Jamie Reyes'in hayatına odaklanıyor.

Başrollerini Xolo Mariduena, Bruna Marquezine ve Susan Sarandon'un paylaştığı filmde Reyes'in en yakın arkadaşları Paco ve Brenda ile okuldan dönerken tuhaf bir böceğe rastlaması ve Reyes'in tuhaf bir arsaya gömülü olan böceği incelemek için eve götürmeye karar vermesi işleniyor.

"Suikastçılar"

Bir diğer aksiyon filmi "Suikastçılar"da yeni üye olduğu teşkilatta tehlikeli bir insan kaçakçılığı çetesinin peşine düşen bir suikastçının hikayesi anlatılıyor.

Tom DeNucci'nin yönettiği filmin oyuncuları arasında Lucas Till, Ruby Rose ve Don Johnson yer aldı.

"Carmen"

Annesinin vahşice öldürülmesinin ardından Meksika çölündeki evinden kaçmak zorunda kalan genç bir kadının yaşamına odaklanılan "Carmen" filminin yönetmen koltuğunda Benjamin Millepied oturuyor.

Romantik dram türündeki filmin başrollerini Paul Mescal, Melissa Barrera ve Rossy de Palma paylaştı.

"Suna"

"Suna" filminde erkek egemen dünyada istediği şekilde yaşamaya çalışan, yersiz yurtsuz bir kadının hikayesi konu ediliyor.

Çiğdem Sezgin'in yönettiği ödüllü filmde Nurcan Eren, Tarık Papuççuoğlu, Fırat Tanış ve Erol Babaoğlu rol aldı.

"Bırak Artık Şu Yalanlarını"

Olivier Peyon imzalı "Bırak Artık Şu Yalanlarını" filminde, yıllar önce ayrıldığı memleketine geri dönerek, hayatının değişmesine neden olacak bir karşılaşma yaşayan yazarın hikayesi işleniyor.

Filmin başrollerinde Guillaume De Tonquedec, Victor Belmondo ve Guilaine Londez oynadı.

"Kaçak Avcılar"

Yerli komedi filmi "Kaçak Avcılar", ormana kaçak avcılık için gelen avcıların kabusuna dönüşen çocukların hikayesini konu ediyor.

Yönetmenliğini Fatih Yıldırım'ın üstlendiği yapımda, Emir Erol, Nisa Duru Yazan ve Altuğ Seçkiner başrolleri paylaştı.

"Bataklık"

Gerilim filmi "Bataklık", boşanma aşamasındaki evli bir çiftin hayatına odaklanıyor.

Yönetmen koltuğunda Andres Beltran'ın oturduğu filmde Carolina Gaitan, Allan Hawco ve Sebastian Eslava rol oynuyor.

"Havas İlm-i Cin"

Hasan Gökalp'in senaryosunu yazıp yönettiği korku filmi "Havas İlm-i Cin", Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan bir musallat vakasını beyaz perdeye aktarıyor.

Geceleri paranormal olaylar ve kabuslar görerek, sık sık panik içinde uyanan Ali'nin yaşadıklarına odaklanan filmin başrollerinde Fırat Kahraman, Elif Çapkın ve Selçuk Kılıç oynadı.

"İfrit-i Musallat"

"İfrit-i Musallat" filminde ise oteline gelen konuklarının hayatını kabusa çeviren bir adamın hikayesi anlatılıyor.

Raziye Sultan'ın yönettiği filmin oyuncuları arasında Emre Çelik, Alara Kuru ve Taylan Tekci yer aldı.

"Kahraman Yarışçılar"

Ross Venokur'un yönettiği animasyon filmi "Kahraman Yarışçılar"da hayallerini gerçekleştirmek için yarışlara katılan Zhi'nin hikayesi anlatılıyor.

Karakterleri seslendiren oyuncular arasında Jimmy O. Yang, J.K. Simmons, Chloe Bennet ve Lisa Lu bulunuyor.

"Büyülü Kahramanlar: Büyük Macera"

Bir diğer animasyon filmi "Büyülü Kahramanlar: Büyük Macera" ise Kaşi adındaki cesur bir savaşçının, uzun zaman önce sevdiklerinin ölümüne neden olan Buz Canavarı ve onun hizmetkarı Beyaz Gölge'den intikam almak için Mucizeler Krallığı'nın başkentine gelmesini işliyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Andrey Kolpin oturuyor.