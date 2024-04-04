İstanbul

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 107 yeni filmin vizyona girdiği 3 ayda, toplam izleyici sayısı 14 milyon 252 bin 971'e ulaştı.

TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının geçmişin ve geleceğin ortasında dev bir maceraya hazırlanmalarını konu alan "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör", en çok izlenen filmler arasında ilk sırada yer aldı.

Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ve müziklerini İsmail Fidan'ın üstlendiği yapımı 2 milyon 795 bin 662 kişi izledi. Filmden elde edilen gelir ise 305 milyon 423 bin liraya ulaştı.

"Lohusa"

Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Lohusa", yılın en çok izlenen ikinci filmi oldu.

Kıvanç Baruönü'nün yönettiği filmi 2 milyon 124 bin 610 kişi izlerken, yapımdan elde edilen gelir ise 281 milyon 362 bin lira oldu.

Özay'ın yanı sıra Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin'in rol aldığı film, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 günde başlarına gelen komik olayları anlatıyor.

"Kolpaçino 4 4'lük"

Şafak Sezer'in, senaryosunu yazdığı "Kolpaçino 4 4'lük", 2 milyon izleyici sınırını aşarak, en çok izlenen filmler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Kendisine haksızlık eden dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür'ün hikayesini beyaz perdeye taşıyan yapım, 2 milyon 100 bin kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir ise 240 milyon 954 bin liraya ulaştı.

"3391 Kilometre"

Yazar Beyza Alkoç'un "3391 Kilometre" adlı kitabından sinemaya uyarlanan "3391 Kilometre", en çok izlenen 4. film oldu.

Kreatif direktörlüğünü Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek'in oturduğu yapımı 921 bin 979 kişi izledi. Filmden elde edilen hasılat ise 113 milyon 437 bin lira oldu.

Fulya Özcan'ın senaryosunu kaleme aldığı, Paris, İstanbul ve İzmir'de çekilen film, birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu alıyor.

"Kral Şakir: Devler Uyandı"

Kral Şakir serisinin son filmi "Kral Şakir: Devler Uyandı", listede 5. sırada yer aldı.

Nemrut Dağı'nın kültürel zenginliklerini çocukların gözünden beyaz perdeye aktaran yapımı 584 bin 647 kişi seyretti, elde edilen gelir ise 77 milyon 332 bin liraya ulaştı.

"Atatürk 1881- 1919"

Yılın ilk günlerinde vizyona giren "Atatürk 1881-1919", 563 bin 582 izleyiciye ulaşarak, yılın en çok izlenen 6. filmi oldu. Filmden 73 milyon 265 bin lira gelir elde edildi.

Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı Atatürk serisinin ikinci filmi, Çanakkale Savaşı'na ve 1919 yılına kadar olan süreci işliyor.

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, İynemli'ye Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç, Celile Toyon ve Darko Peric eşlik etti.

"Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki"

Denis Villeneuve'un yönettiği "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki", yılın ilk 3 ayında en çok izlenen 7. film olarak listeye girdi.

Macera, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çeken yapımı izleyenlerin sayısı 525 bin 360 olurken, elde edilen gelir ise 99 milyon 970 bin liraya ulaştı.

Listedeki tek yabancı yapım olan filmde Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson ve Lea Seydoux rol aldı.

"Kardeş Takımı"

Anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini işleyen komedi filmi "Kardeş Takımı", en çok izlenen 8. yapım oldu.

Filmi 449 bin 388 kişi izlerken, elde edilen hasılat ise 56 milyon 43 bin lirayı buldu.

Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen, Gülhan Tekin ve Melis İşiten gibi isimlerin rol aldığı filmi Mustafa Kotan yönetti.

"Mutluyuz"

İbrahim Büyükak'ın yönetmenliğini yapıp başrolünü Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı "Mutluyuz" filmini 448 bin 810 kişi izledi. Komediseverleri sinema salonlarına çeken yapım, en çok izlenen 9. film oldu.

Boşanma aşamasındaki bir çiftin hayatını ele alan yapımdan elde edilen gelir ise 55 milyon 760 bin lira oldu.

"Zaferin Rengi"

Abdullah Oğuz imzalı "Zaferin Rengi", 268 bin kişi tarafından izlenerek, yılın ilk üç ayında en çok izlenen 10. yapım oldu.

Film, Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının arifesinde, işgal altındaki İstanbul'da, Harington Kupası'nda Birleşik Krallık işgal kuvvetleri karma futbol takımına karşı, Fenerbahçe'nin elde ettiği zaferi, istiklal mücadelesinde yer alan dönemin önemli isimleri eşliğinde beyaz perdeye yansıtıyor.

Yapımdan 40 milyon 659 bin lira gelir elde edildi.