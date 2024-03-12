Belçika'daki FTGB İşçi Sendikası'nın çağrısıyla yaklaşık bin kişi, Brüksel'de AB ülkelerinin maliye bakanlarının toplantı gerçekleştirdiği AB Konseyi binası önünde bir araya geldi.

"Hiçbir şekilde ödemeyeceğiz" ve "Kemer sıkmaya hayır" yazan pankartlar açan protestocular, AB politikalarını eleştiren sloganlar attı.

Sendikalarının kırmızı renk kıyafetlerini giyen protestocular, bölgedeki yolları trafiğe kapattı.

Protesto nedeniyle AB kurumları önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, Brüksel'de toplu taşımada da ciddi aksamalar yaşandı.

Avrupa'da kemer sıkma politikalarına yeniden başlanmasını protesto eden işçiler, AB mali reformunun Belçika'yı sosyal harcamaları kısıtlamaya iteceğini savunuyor.

Kamu harcamalarının azaltılmamasını isteyen işçiler, yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınmasını talep ediyor.

Geçen ay, AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu (AP), kamu harcamalarını ve bütçe açıklarını sınırlayan Birlik, mali kurallarının reformu konusunda anlaşmıştı.

Anlaşma ile üye ülkelerin kamu borçları ve bütçe açıkları kademeli biçimde azaltılacak. Bu çerçevede kamu borcu gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 60'ını aşan veya kamu açığı GSYH'sinin yüzde 3'ünü geçen üye ülkelere AB Komisyonu bir referans yörünge sunacak. Söz konusu referans yörünge, borç seviyelerinde düşüşü, borç sürdürülebilirliğini korumayı ve bütçe açığını yüzde 3'ün altında tutmayı amaçlayacak.

En yüksek kamu borç oranına sahip ülkeler arasında yer alan Belçika'nın mali reformla kemer sıkması ve gelecek birkaç yılda yaklaşık 30 milyar avro tasarruf etmesi gerekecek.

Bu nedenle Belçika'nın sağlık, eğitim, ulaşım gibi sosyal harcamalarda ciddi miktarda kesinti yapması öngörülüyor.

AB üyesi ülkeler, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış, bütçe açıkları ve kamu harcamalarını hızla yükseltmişti. Bu uygulama, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yaşanan enerji kriziyle de devam etmişti.