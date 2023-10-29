Brüksel'in merkezinde yer alan tarihi Borsa Binası önünde akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ablukasını protesto etti.

Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen gösteride, İsrail karşıtı ve Filistin'le dayanışmayı vurgulayan, "Filistin'e özgürlük", "Soykırıma son verin" gibi çeşitli sloganlar atıldı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Çocukları bombalamak meşru müdafaa değildir" yazan döviz açtı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının da yer aldığı gösteride, Gazze'de özellikle sivillerin ve çocukların hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Göstericiler, İsrail'in saldırılarını derhal durdurmasını ve uluslararası toplumun harekete geçmesini talep etti.