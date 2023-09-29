Haber: Damla Oya Erman

Kaliforniya'nın güneyinde bulunan Spears'ın evine gelen yetkililer, şarkıcının iyi olduğunu doğruladılar.

Spears'ın yakını, Ventura County Şerif Ofisi'ne başvurarak şarkıcının güvenliğinden endişe ettiğini bildirdi. Ventura County Şerif Ofisi Kaptanı Dean Worthy, "Bazıları bunun onun yaratıcı bir ifadesi olduğunu düşünebilirken, bazıları da bunun tehlikeli olduğunu ve güvenlik veya ruh sağlığı sorunu olabileceğini düşünebilir" dedi.

Ancak, şarkıcının yakınından gelen bu endişe dolu çağrı nedeniyle yetkililer harekete geçti. İlk başvuru, Los Angeles Polis Departmanı'nın zihinsel sağlık değerlendirme ekibine yapıldı, ancak daha sonra çağrı Ventura County Şerif Ofisi'ne yönlendirildi.

Şerif Ofisi, Spears ile daha önce birçok kez teması olan ve şarkıcıyla iyi ilişkisi bulunan bir başçavuşu eve gönderdi. Başçavuş, Spears'ın güvenlik ekibiyle iletişime geçti ve şarkıcının güvende olduğunu ve eve girmelerine gerek olmadığını öğrendi. Şarkıcının avukatı da başçavuşa çağrı yaparak Spears'ın zihinsel veya fiziksel olarak sorun yaşamadığını doğruladı.

Spears, Instagram'da bıçaklarla dans ettiği bir video paylaştıktan sonra endişeler artmıştı. Ancak, iki bağımsız kaynaktan gelen güvencelerin ardından yetkililer evden ayrıldılar.

Ocak ayında Spears, "şaka telefonları" nedeniyle evine yapılan bir diğer güvenlik kontrolüne konu olmuştu. Şarkıcı, bu olayın ardından mahremiyetinin ihlal edildiğini ve medya tarafından haksız bir şekilde ele alındığını dile getirmişti.