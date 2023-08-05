Haber: Damla Oya Erman

Margolis, kısa bir hastalık sürecinin ardından New York City'deki Mount Sinai Hastanesi'nde Perşembe günü 83 yaşında vefat etti.

Margolis, "Breaking Bad" dizisinde Hector "Tio" Salamanca'yı canlandırmasıyla 2012'de Emmy adaylığı kazandı. Tio, hayranların sevdiği bir karakterdi ve eski bir kartel infazcısıydı, tekerlekli sandalyesine bağlı bir pirinç zili kullanarak iletişim kuruyordu. Daha sonra, tekerlekli sandalyeye bağlı olmadan önceki genç bir Tio'yu "Better Call Saul" ön hikaye dizisinde oynadı.

1976'dan bu yana birçok yapımda yer alan Margolis, "Scarface", "Ace Ventura: Pet Detective" ve "Oz" gibi filmlerde de rol aldı. Yönetmen Darren Aronofsky ile sıkça çalıştı ve onun altı filminde yer aldı.

Aktör, efsanevi oyuncu eğitmeni Stella Adler'ın öğrencisiydi. Kötü karakterleri canlandırmasıyla tanınan Margolis, gerçekte mizahi ve öz eleştirel bir kişiliğe sahipti.

Margolis'un hayranları arasında en çok Tio rolüyle tanınması onun için şaşırtıcıydı. Tio rolünü yalnızca bir bölüm için oynaması planlanmıştı ancak dizinin üçüncü sezonuyla birlikte popülerliği arttı.

Aktöre göre oyunculuk, ona çekingenliğini yenme ve hayatında yapamayacağı şeyleri yapma fırsatı veriyordu. Mesleğini seviyor ve ondan büyük keyif alıyordu.

Mark Margolis, eşi Jacqueline, oğlu ve birkaç torunu tarafından geride bırakıldı. Ölümünün ardından, Bryan Cranston ve Darren Aronofsky gibi meslektaşları sosyal medyada onun için duygusal mesajlar paylaştı.

Cranston, Margolis'in harika bir aktör ve sevecen bir insan olduğunu söyleyerek onu övdü. Aronofsky ise onu bir arkadaş, bir öğretmen, gerçek bir New Yorklu ve harika bir sanatçı olarak tanımladı ve ona teşekkür etti.