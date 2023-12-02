Haber: Mert Osman Erman

Hamas için, bu bir hayatta kalma mücadelesi. Bir Hamas silahlısı bir tetiği çekebildiği veya İsrail'e roket fırlatabildiği sürece mağlup olmadığını iddia edecektir.

Tüm ezici askeri gücüne rağmen, İsrail'in görevi daha karmaşık.

Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ın sınıra saldırdıktan ve 7 Ekim'de çoğunlukla İsrailli sivilleri öldürdüğü zamandan sonra "güçlü intikam" yemin etti.

İsrail ordusu tekrar saldırıya geçtikten sonra hükümet, WhatsApp'ta savaş hedeflerine bağlılığını yeniden ilan etti: "Rehineleri serbest bırakmak, Hamas'ı ortadan kaldırmak ve Gazze'nin İsrail sakinleri için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak." Bunun nasıl yapılacağı ve sonrasında ne olacağı şimdi Netanyahu, İsrail'deki siyasi müttefikleri ve düşmanları ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın öncelikleri.

Belki de Blinken, "insani molası" uzatma çabasının başarısız olacağını biliyordu.

Çatışmanın yeniden başlamadan önce, İsrail'e olan desteklerini yineleyerek Blinken, Hamas'ı bir kez daha kınayarak, "İsrail'in kendini savunma hakkına" vurgu yaptı.

Blinken, İsrail'in savaşı nasıl sürdürmesi gerektiğine dair şimdiye kadar en çarpıcı açıklamayı yaptı.

ABD'nin en yakın müttefikinden beklediği şeyleri içeren bir kontrol listesi olduğundan dolayı uzun alıntı yapmaya değer.

Blinken, bunun "Gazze'nin güneyi ve ortasında güvenli ve ateş hattından uzak yerleri açıkça ve kesin olarak belirleyerek sivillerin yaşamlarını koruma adına daha etkili adımlar atmak anlamına geldiğini" söyledi. "Bu, Gazze içinde daha fazla önemli yer değiştirmeyi önlemek anlamına gelir. Hastaneler, enerji santralleri, su tesisleri gibi yaşamsal altyapıya zarar vermekten kaçınmak anlamına gelir."

"Ve bu, güney Gazze'ye yerinden edilen sivillere koşullar izin verdiğinde kuzeye dönmek için seçenek sunmaktır. Kalıcı içsel yerinden edilme olmamalıdır."

Savaşın başında ABD Başkanı Joe Biden buraya geldi. İsrail'i sıcak ve güçlü bir kucaklamaya çalışırken, müttefiklerini 11 Eylül 2001'deki al-Qaeda saldırılarından sonraki gibi öfkeyle kör olmamaları konusunda uyardı.

Blinken'ın açıklamaları, Joe Biden'ın, zor bir ilişkisi olan Netanyahu'nun dinlemediğine inandığını gösteriyor. İsrail'in savaş hedefleri, saldırısının bir sonraki aşamasının güneydeki Hamas'a yönelik olması gerektiğini gerektiriyor. Kuzey Gazze'yi işgal ettiğinde, Filistinlilere kendi güvenlikleri için güneye gitmelerini emretti.

Kuzey kadar ölümcül olmasa da İsrail'in bir çöl haline getirdiği birçok yerde, Gazze'de hiçbir yer güvenli değil.

Düşmanca eylemlerin yeniden başlamasından birkaç saat sonra, Gazze'nin güney sınırındaki Rafah'taki Filistinliler, İsrail hava saldırılarında öldürülüyordu.

İsrail, Hamas'ın liderlerinin sivil nüfusun altındaki tünellerde saklandığına inandığı güneydeki altyapısını yok etmedikçe, Hamas'ı ortadan kaldırdığını iddia edemez, aynı zamanda belirli bir sayıda savaşçıyla birlikte.

Eğer İsrail, kuzeyde yaptığı gibi aynı taktikleri kullanacaksa, binlerce sivil daha öldürülecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zaten Gazze halkının durumunu "epik bir insani felaket" olarak adlandırıyor.

Mısır ve diğerleri, güneydeki yaklaşık iki milyon sivil üzerindeki aşırı askeri baskının, binlerce umutsuz insanın Sina Çölü'ne geçiş yapma riskini taşıyabileceğinden endişe duyuyor. Yeni bir Filistin mülteci krizi, Orta Doğu için başka tehlikeli ve çaresiz bir an olacaktır.

Haydi, İsrail'in ABD'ye söz verdiğini varsayalım ki Filistinli sivillerin belirli güvenli bölgelere gitmeleri gerektiği söylensin. İsrail'in savaşın türüne bağlı olarak, tanklar, hava saldırıları ve ağır topçularla yürüttüğü yoğun bir savaşta, bu planın nasıl başarısız olabileceğini, başarılı olma ihtimalinden çok daha kolay görmek mümkündür.

Eğer İsrail ağır koruma örtüsü olmadan hareket eden hafif karşı-gerilla taktiklerine geçerse, muhtemelen şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla savaş kaybına uğrar.

İsrail'in sonraki adımları aynı zamanda Joe Biden için önemli bir an. Kendi Demokrat partisinin ilerici kanadından İsrail'e yönelik destek konusundaki şiddetli eleştirilerle karşı karşıya kalan Biden, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sıkça İsrail'i korumak için veto kullandığı yerde, sadece savaş alanında değil, aynı zamanda ne kadar destek verebileceğine karar vermek zorunda kalacaktır.

Hamas yenilmedi. Geriye kalan rehineler, İsrail'in askeri kampanyasını bozmak ve iç cephe üzerinde daha fazla psikolojik baskı uygulamak için güçlü bir kaldıraç sağlar. Hamas lideri Yahiya Sinwar ve adamları, İsrail'in generallerinin Amerikan talimatlarını takip etmesi durumunda daha az ateş gücü kullanmalarına olanak tanıyan fırsatları da kullanmaya çalışacaktır.

Bu savaş yeni bir aşamada. Tıpkı bölgenin kendisi gibi. Birçok Filistinli ve İsrailli, Gazze'deki savaşlardan uzak olanlar da dahil olmak üzere, tehlikeli ve belirsiz bir geleceğin ağırlığı altında ezilmiş gibi görünüyor.