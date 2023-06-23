HABER: DİNÇER KARACALAR

Doğduğu şehirde, ilk sahne deneyiminde izleyicilerden tam destek alan Botan, Küçükçiftlik Park’ta ise binlerce kişinin karşısında performans sergileyerek seyircilerin sevgisini, ilgisini ve alkışlarını kucakladı.

BOTAN KİMDİR?

Botan Beyaz 19 Haziran 1995 Batıkent Ankara doğumlu, aslen Mardin kökenli, Ankara Üniversitesi’nde İtalyan Dili ve Edebiyatı okuyan bir müzik insanı.