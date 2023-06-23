HABER: DİNÇER KARACALAR

Sahne maratonuna son sürat devam eden Münür Yıldız, kendisinden single bekleyen dinleyicilerini de ihmal etmiyor. Geçen kış müzik listelerine “Dünya Yuvarlak” şarkısıyla damgasını vuran başarılı sanatçı, 2023 yazı için de yeni bir single hazırladı. Söz ve müziği Ünsal Tüzün’e ait “Neden, Neden?” Kemal Aslan Müzik etiketiyle dijital platformlar üzerinden müzikseverlere sunuldu.



ÇOK SEVİLECEK



Münür Yıldız, aranjesini Ödül Erdoğan’ın yaptığı “Neden, Neden?” için dikkat çekici bir klip çalışmasına imza attı. Sanatçı, yönetmen koltuğunda usta isim Erkan Nas’ın oturduğu klipte Deniz Can Kutlu’nun styling’i ile kamera karşısına geçti. Hem şarkısı hem de klibiyle adından söz ettirmeye hazırlanan Münür Yıldız, “Neden, Neden gerek sözleri gerek melodisiyle beni çok etkileyen özel bir şarkı. Çok severek okudum, şimdi onu dinleyicilerimle buluşturma vakti. Hak ettiği yeri bulacağından, çok sevileceğinden hiç şüphem yok” dedi.



