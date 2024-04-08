Brüksel

Becirovic ve Stoltenberg, NATO karargahında yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO'nun Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini ifade eden Becirovic, Bosna Herseklilerin büyük çoğunun, ülkelerinin NATO'ya girmesini istediğini belirtti.

Becirovic, Stoltenberg ile görüşmesine yönelik, "NATO'nun, üyelik eylem planının daha kapsamlı şekilde uygulanması yoluyla, Bosna Hersek ile NATO arasında daha yüksek ve daha somut bir bağlantı düzeyi tanımlaması yönünde özel öneriler sundum." dedi.

Son zamanlarda ülkesinde ayrılıkçı açıklamaların yaşandığına şahit olduklarını kaydeden Becirovic, "Barışın bozulmaması için periyodik toplantılar yapılmasını ve NATO'nun Bosna Hersek'teki askeri üslerde bulunmasını önerdim. NATO'nun önemli bir adım atmasını ve bize üyelik daveti göndermesini önerdim." diye konuştu.

Becirovic ayrıca, Bosna Hersek'teki savaşı sona erdiren Dayton Barış Antlaşması'nın NATO'ya, ülkedeki güvenlik durumunun ihlal edilmesi halinde harekete geçme yetkisi verdiğine dikkati çekti.