MOSTAR AA- Ağustos 1993'te HVO birliklerince katledilenler için yapılan anıtta bir araya gelen kurban yakınları, kaybettikleri kişiler için dua etti ve anıta çiçek bıraktı.

Uborak ve Sutina'da Öldürülenler Derneği Başkanı Adnin Hasic, HVO birliklerinin bölgeyi işgali sonrası birçok kişiyi katlettiğini, öldürülenler arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

Hasic, katliamı yapanlar hakkında hala dava açılmadığını belirterek "Kaybettiklerimizin anısını yaşatmak bizlere düşüyor. Burada yaşananların unutulmaması için her şeyi yapacağız." dedi.

Rastani'de yaşayan Ibro Dumpor ise bugüne kadar faillerle ilgili bir dava açılmamasının kendisini üzdüğünü, hayatlarını kaybeden komşularının hatıralarını yaşatmak istediğini dile getirdi.

Dumpor, savcıları ve mahkemeleri, yaşanılanlar için harekete geçmeye çağırdı.