Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti...

Süper ligin 30. haftasında karşı karşıya gelen ezeli rakipler Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 10 dakikasında Trabzonspor oyunu kendi alanında kabul ederken Fenerbahçe’nin dünya yıldızı Fred, dakika 15’te ceza sahasına 27 metre uzaklıktan sert vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Maç böyle devam ederken Fenerbahçe deplasman oyununu ortaya koymaya devam etti. Tadić, dakika 45+3’te Fred’e harika asistle kendisinin ve takımının 2. golünü getirdi.

İkinci yarıya başlayan ezeli rakiplerden Fenerbahçe üstünlüğünü korumaya devam ederken dakika 63’te frikik kullanan bordo mavili Enis Bardhi, topun başına geçmişti ve düzgün vuruşla golü getirdi. Trabzonspor ataklarına devam ederken korner atışında Djiku’nun müdahalesiyle penaltı kazanan ev sahibi maçı berabere getirmeye yaklaştı.

Topu beyaz noktaya koyan Trézéguet, dakika 78’de skoru eşitledi. Sarı lacivertliler de sonradan oyuna giren Michy Batshuayi ile dakika 87’de skoru belirleyen golü getirdi.

Maçın bitiş düdüğüyle galibiyet sevinci yaşayan Fenerbahçelilere sahaya giren Trabzonspor taraftarları saldırdı. Sarı-lacivertli futbolculardan bazıları da karşılık verince olaylar büyüdü. Fenerbahçe’nin galibiyeti sonrası maalesef istenmeyen olaylar yaşandı.

Fenerbahçe’nin deplasman oyunu kazandırmaya devam ederken bakalım liderlik yarışı nasıl sürecek?