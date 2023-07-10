BODRUM SANAT ZAMANI



Bodrum’da D Marin Turgutreis içinde özel bir bölümde konumlandırılan Maximiles Black Turgutreis Arena yaz sezonu boyunca sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Doğuş Yayın Grubu medya sponsorluğunda hayata geçirilen mekanda etkinlikler 15 Temmuz’da Mark Eliyahu konseriyle başlayacak. 19 Temmuz’da ‘Cimri’ oyunuyla devam edecek etkinlikler kapsamında 21 Temmuz’da Mor ve Ötesi konser verecek. Firuze’den Sevda’ya birçok Türkçe şarkıya yeni bir yorum getiren Türkiye’de çok sevilen İsrailli yorumcu Yasmin Levy 22 Temmuz Cumartesi akşamı sahnede olacak. Mekanda son yılların yükselen genç müzisyenlerinden Karsu 28 Temmuz’da, Balkan ezgilerini dünyaya taşıyan Goran Bregovic 28 Temmuz’da konser verecek. Oyuncu Bartu Küçükçağlayan’ın da yer aldığı Büyük Ev Ablukada grubu 3 Ağustos’ta, İspanya’nın yanık sesli yorumcusu Buika 5 Ağustos’ta müzikseverlerle buluşacak. Hüzünlü melodileriyle tüm dünyayı etkileyen Rus piyanist Evgeny Grinko 11 Ağustos’ta, İtalyan tenor Alessandro Safina 12 Ağustos’ta, İspanyol yorumcu Monica Molina 19 Ağustos’ta peş peşe konserler verecek. Mekanda Gökhan Türkmen 16 Ağustos’ta, Gülşen 18 Ağustos’ta, Zülfü Livaneli 25 Ağustos’ta konser verecek. Tiyatroseverler için ‘Dirmit’ oyunu 4 Ağustos’ta, Metin Akpınar öncülüğünde ‘Deli Bayramı’ 9 Ağustos’ta, Şener Şen’li ‘Zengin Mutfağı’ 23 Ağustos’ta sahnelenecek. Maximiles Black Turgutreis Arena’da etkinlikler 26 Ağustos Emma Shapplin konseriyle sona erecek.

İSTANBUL KİTAP FUARI EKİM’DE BAŞLIYOR



28 Ekim -5 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 40. Uluslararası Kitap Fuarı’nın onur yazarı Nermin Abadan Unat oldu. 1000’i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı İstanbul ve çevre kentlerden okuyucularla buluşturacak fuarın ana temasıysa ‘Yaşasın Cumhuriyet’ olarak belirlendi.

İstanbul Kitap Fuarı tema kapsamında birbirinden değerli konukların ve Onur Yazarı Nermin Abadan Unat’ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, son günü olan 5 Kasım 2023 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek.

‘I HOPE’ SERGİSİ KUN ART SPACE’DE AÇILDI



Çukurova bölgesinin çağdaş sanat merkezi olmayı hedefleyen ‘Kun Art Space’ yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Alman ressam Gerhard Richter’in ‘Sanat, umudun en yüce biçimidir’ sözünden ilham alan sergi sanatın iyileştirme gücüne inanıyor. ‘I Hope’ ismini taşıyan sergide çağdaş sanatın farklı alanlarında üretim yapan 18 sanatçının çalışmaları yer alıyor. Umudun birleştirme ve iyileştirme gücüne inanarak projelendirilen sergide çağdaş sanatın birbirinden farklı eserleri yer alırken resimden heykele, grafitiden dijitale birçok farklı alanda işler yer alıyor. ‘I Hope’ sergisi 16 Temmuz’a dek ziyaret edilebilir.



FESTİVALİN AFİŞİNİ YAPAY ZEKA TASARLADI



Evrensel Film Kurgu ve Fantastik Film Festivali ikinci yılında sıradışı bir projeye imza attı. Festival afişi yapay zeka tarafından tasarlandı. 26-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde film gösterimleri AKM Yeşilçam Sineması’nda yapılacak. Festivalde uluslararası uzun metraj, ulusal uzun metraj, en iyi senaryo ve en iyi görsel efektler ve en iyi ses efektleri şeklinde 5 kategoride filmler ödüllendirilecek.

Filiz Dağ ve Atilla Erkmen’in imzasının bulunduğu afiş, yeni bir dünya keşfini ve uyanışını konu alarak; yaşanan deprem, pandemi ve küresel iklim krizi gibi konulara değiniyor. Uluslararası ve Ulusal Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya katkı ödüllerinde de yine dünyaca tanınmış isimler ağırlanacak.