NEW YORK AA- BM İnsanı İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Griffiths, “Darfur hızla insani bir felakete doğru gidiyor. Dünya bunun olmasına izin veremez. Tekrar olmasın.” ifadelerini kullandı.

Sudan’daki çatışmaların üçüncü ayına girdiğin belirten Griffiths, ülke genelindeki insani durumun daha da kötüleştiğine dikkati çekti.

Griffiths, 1,7 milyon insanın yerinden edildiğini, bunların 500 bine yakınının Sudan dışına sığındığını vurgulayarak, “İnsanların canlı bir kabusa hapsolduğu Darfur'daki koşullar beni özellikle endişelendiriyor.” dedi.

Ülkedeki yerel kuruluşlar da dahil olmak üzere insani yardım ortaklarının, hayat kurtaran malzeme stoklarını yenilemek ve yerine ulaştırmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını aktaran Griffiths, ancak devam eden şiddetin bu çabaları engellediğine işaret etti.

Griffiths, “Toplumlar arası şiddet de yayılıyor ve 20 yıl önce oradaki (Darfur'daki) ölümcül çatışmayı körükleyen etnik gerilimleri yeniden alevlendirmekle tehdit ediyor.” şeklinde uyarıda bulundu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSO), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirdi.