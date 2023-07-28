New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilen Rusya'nın, 6 Afrika ülkesine ücretsiz tahıl yardımı yapacağı açıklamasına atıfta bulunarak "bir avuç dolusu bağışla" dramatik etkinin değişmeyeceğini söyledi.

Guterres, BM'de basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çıkması hakkında değerlendirmede bulunan Guterres, "Çok açık ki, milyonlarca ton tahılın piyasadan alınması, ekonomi yasalarına göre, Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya normal erişimiyle var olacak fiyatlardan çok daha fazla artışa neden olacak." dedi.

Guterres, tahıl fiyatlarındaki söz konusu artışların bedelinin her yerde herkes tarafından, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki orta gelirli kesim ve hatta gelişmiş ülkelerdeki savunmasız insanlar tarafından ödeneceğine dikkati çekti.

Rusya'nın 6 Afrika ülkesine ücretsiz tahıl yardımı yapacağı açıklamasına da atıfta bulunan Genel Sekreter, "Dolayısıyla, herkesi, her yerde etkileyen bu dramatik etkiyi bazı ülkelere bir avuç dolusu bağışla düzeltmemiz mümkün değil." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün St. Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nin açılışında, Batılı ülkeleri Rus tarım ihracatına yönelik yaptırımlar nedeniyle ikiyüzlülükle suçlamış ve "Gelecek 3-4 ay içerisinde, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25-50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk etmeye hazır olacağız." demişti.

- Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadesini kullanmıştı.

AA