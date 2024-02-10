New York

TBMM heyeti, BM’de iki gün süren oturumlardaki tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, dünyanın dört bir yanından heyetlerin katılımıyla bu yıl ana gündem olarak BM Genel Sekreterliğinin belirlediği “barış için yeni ajanda” konusunun ele alındığını aktardı.

Özboyacı, BM'de bu ana başlık altında dünyadaki yeni güvenlik paradigması, uluslararası hukukun çatışmalardaki durumu, teknoloji gelişiminin parlamenter diplomasiye etkisi gibi konuların tartışıldığını ancak sıcak gündemin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları olduğunu söyledi.

Toplantılarda Türk heyeti olarak uluslararası hukukun İsrail’in Gazze’ye saldırılarını engelleyemediğini vurguladıklarını belirten Özboyacı, BM sistemine yönelik şu eleştirileri yöneltti:

“Hastanelerin, ibadethanelerin, okulların bombalandığı, sivillerin bütün dünyanın gözü önünde açıkça açlıkla sınandığı bir ortamda eğer biz bu durumu durduramıyorsak o zaman BM’de bazı şeylerin temelden değişmesi gerektiğini hepimiz kabul etmeliyiz ve Cumhurbaşkanı'mızın yıllardır kürsüden söylediği gibi 'Dünya 5’ten büyüktür.' ve eğer yeni bir güvenlik paradigması konuşacaksak bu, önce BM Güvenlik Konseyinin yapısının değişmesiyle mümkündür.”

Özboyacı, Gazze saldırılarının tartışıldığı BM oturumlarının birinde İsrail delegasyonunun konuşması sırasında tepki olarak salonu terk ettiklerini dile getirerek, birçok ülke heyetinin de kendilerini izleyerek bu tepkiye destek verdiğini söyledi.

Gösterdikleri tepkiye ilişkin tarihin doğru zamanında aynı tepkileri vermenin çok doğru bir karar olduğu nitelemesini yapan Özboyacı, “Diğer ülkelerin milletvekilleri ile açıkça İsrail’in barbarlığını, zalimliğini buradaki temsilcisini dinlemeyi reddederek göstermiş olduk.” ifadesini kullandı.

Özboyacı, BM’deki tartışmaların sahadaki acıları durdurmaya yetmediğini, uluslararası toplumun kurduğu mekanizmaların Gazze’deki acıyı dindirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Maalesef acı ile söylüyorum, ne uluslararası hukuk ne uluslararası mutabakatlar ve mekanizmalar, İsrail’in barbarlığını durdurmaya yetmiyor ama insanlık vicdanı ayakta.” şeklinde konuştu.

“Dünyadaki parlamentolar, bu ağır insanlık suçuna karşı tavır göstermeli"

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü de Türkiye’de ve uluslararası alanda engelli ve dezavantajlı kişileri temsilen heyette yer aldığını belirterek, dünya nüfusunun yüzde 16’sının engellilerden oluştuğu bilgisini paylaştı.

Öncü, “Dezavantajlılar, sadece doğuştan ya da sonradan herhangi bir kazayla değil son dönemlerde savaş sonrası çok sayıda engelli ve dezavantajı kadın, çocuk ve yaşlı kitle var.” dedi.

Milletvekili Öncü, İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonucu yaklaşık 15 bin civarında engellinin oluştuğuna dikkati çekti.

Türkiye’nin engelliler konusunda dünyada öncü çalışmalar yaptığını kaydeden Öncü, “Dünyada sürekli savaş ve göçlerden kaynaklı süreçte engellilerin oranı artmakta. Dolayısıyla bizim bu konuda temsil ve çözüm odaklı bir sistem oluşturmamız gerekiyor. Bu konuda hedeflediğimiz noktaya doğru ilerliyoruz, çok da güzel bir noktaya geldik.” diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de BM’deki toplantılarda İsrail’in Gazze’deki insanlık suçunu gündeme getirdiklerinin altını çizerek, “Özellikle insanlık suçu olduğu mahkemeler tarafından tespit edilmiş bir durum söz konusu ama uluslararası toplumun, özellikle kendine çağdaş diyen ülkelerin hala kılını kıpırdatmadığını, hiçbir şey yapmadığını görüyoruz.” dedi.

Emir, “Burada yapılması gereken öncelikle tüm dünyadaki parlamentoların, ülkelerin, vicdan sahibi her insanın ayağa kalkması ve bu ağır insanlık suçuna karşı tavır göstermesidir.” diye konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın da ülke olarak toplantılarda İsrail’in hukuku hiçe sayan tavırlarını kesinlikle kabul etmediklerini vurguladı.

Büyükaydın, büyük devletlerin İsrail’in zulmüne "Dur" dememesini kınayarak, “Gelecekle ilgili çocuklarımıza adil bir düzen bırakmak için burada mücadele veriyoruz.” ifadesini kullandı.