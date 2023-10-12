Geneve

BM raportörleri, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Raportörler, İsrail'deki sivillere yönelik şiddeti, Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları ve tüm sivil nüfus üzerinde yıkıcı etkileri olacak hukuka aykırı ablukanın daha da sıkılaştırılmasını kınadı.

"İsrail'in, neredeyse yarısı çocuk olan ve 2,3 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze'de zaten bitkin durumdaki Filistin halkına yönelik rastgele askeri saldırılarını şiddetle kınıyoruz." diyen raportörler, bu eylemlerin, 16 yıldır hukuka aykırı bir abluka altında yaşayan Gazzeliler için "toplu ceza" anlamına geldiğini vurguladı.

Raportörler, "Hamas'ın işlediği korkunç suçları, yaşlılar ve çocuklar da dahil olmak üzere masum sivillerin kasıtlı ve yaygın şekilde öldürülmesini ve rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu eylemlerin, uluslararası hukukun ağır ihlallerini teşkil ettiğini belirten raportörler, bunların acilen hesabının verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

BM raportörleri, çatışma hakkında haber yapan gazetecilerin ve medya çalışanlarının hedef alındığına, İsrail'in hava saldırılarında Filistinli gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğüne ilişkin haberler hakkındaki endişelerini de dile getirdi.

Düşmanlık bağlamında insanları rehin almanın da savaş suçu teşkil ettiğini aktaran raportörler, Hamas'ın kaçırdığı sivillerin derhal serbest bırakılması, akıbetlerinin ve nerede olduklarının açıklanması gerektiğini kaydetti.

Raportörler, sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesinin de bir savaş suçu olduğunun altını çizdi.

Kısa vadede uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları ihlallerine derhal son verilmesi çağrısında bulunan raportörler, bağımsız ve uluslararası bir kuruluşun gözleminde taraflar arasında ateşkes anlaşması yapılması gerektiğini de ifade etti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları olarak tanınan sürecin bir parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki en büyük bağımsız olarak bilinen özel mekanizmalar, İnsan Hakları Konseyinin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

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