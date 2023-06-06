CENEVRE AA- BM'nin Orta Afrika Cumhuriyeti İnsani Yardım Koordinatörü Mohamed Ag Ayoya, ülkedeki duruma ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde değerlendirmelerde bulundu.

Ayoya, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki durumun kritik olmaya devam ettiğini kaydederken, "Bu yıl 3,4 milyon kişi veya nüfusun yüzde 56'sı insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Bunların 2,4 milyonun ihtiyaçları çok büyük ve hayatları risk altında." dedi.

Ülkedeki tekrar eden çatışmaların nüfus hareketlerine neden olduğunu ve değişken bir güvenlik durumuyla sonuçlandığını kaydeden Ayoya, her 5 Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşından 1'inin ya ülke içinde yerinden edildiğini ya da komşu bir ülkeye sığındığını kaydetti.

Koordinatör Ayoya, geçen yıl ülkede yaşanan selin önceki yıllara göre neredeyse üç kat daha fazla kişiyi (yaklaşık 100 bin) etkilediğini ve 6 binden fazla evi yıkılmasına neden olduğunu söyledi.

Ülkede yeterli sosyoekonomik altyapı, hizmet ve geçim kaynaklarına yönelik yatırım eksikliği olduğuna da vurgu yapan Ayoya, "Temel hizmetler genel olarak mevcut değil. Bu da insanların yaşam koşullarını kötüleştiriyor. Her 5 Orta Afrikalıdan 3'ünün güvenli içme suyuna ve sanitasyona erişimi yok. Çocukların sadece yüzde 55'i ilkokulu bitiriyor." dedi.

Ayoya, Sudan'daki çatışmanın da etkisiyle ülkedeki insani ihtiyaçları daha da kötüye gittiğini söylerken, çatışmalar nedeniyle Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gelen 14 bin Sudanlının sınırlı kaynaklar üzerinde ek bir baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Geçen yıl insani yardım kuruluşlarının Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki 1,9 milyon kişiye yardım sağladığını hatırlatan Mohamed Ag Ayoya, "Sadece 2023'ün ilk 3 ayında 658 bin kişiye hayat kurtarıcı yardım ulaştırıldı. Önceliğimiz, Ortak Afrika toplumunun en savunmasız kesimlerine yardım sağlamak olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ayoya, bu yıl Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2,4 milyon savunmasız durumdaki kişiye yardım etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.