BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AA- BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Türkiye ve BM'nin girişimiyle dün süresi iki ay daha uzatılan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin işleyişine ilişkin açıklama yaptı.

Haq, 4 Mayıs'tan bu yana yeni gemiye onay verilmediğini anımsatarak, "Bugün Ortak Koordinasyon Merkezi, limana giren üç gemiye onay verildiğini duyurdu." açıklamasında bulundu.

Halihazırda üç geminin limandan çıkış yapmayı beklediğini aktaran Haq, "Onaylara ilişkin yeni hareketliliği memnuniyetle karşılamakla beraber taraflara tüm limanlarda onay verme işlemini gerçekleştirme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün yaptığı açıklamada "Karadeniz Tahıl Girişimi için BM ile koordinasyon içinde çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine çabaları için minnettarım." ifadelerini kullanmıştı.

Girişimin 18 Temmuz'a kadar uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres, "Girişimin devamı dünya için iyi haber." değerlendirmesini yapmıştı.

Uzatmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna, Rusya Federasyonu ve BM teknik heyetleri mayısın başında İstanbul'da görüşürken, 10-11 Mayıs'ta da ülkelerin savunma bakan yardımcılarının katılımıyla dörtlü formatta bir araya gelinmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dörtlü formattaki toplantılara yönelik değerlendirmesinde, "İstanbul'daki toplantı olumlu geçti. Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor." ifadesini kullanmıştı.

30 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan geçen tahıl miktarı, 30 milyon 250 bin tonu aştı.