Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderilmesi planlanan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

UNRWA Genel Komieri Lazzarini, "Bu hafta ikinci kez bir gıda konvoyunun Gazze'nin kuzeyine ulaştırılması engellendi. Bugün, İsrail yetkilileri, çokça ihtiyaç duyulan gıda malzemeleri yüklü diğer bir UNRWA konvoyunun, insanların kıtlığın eşiğinde olduğu Gazze'nin kuzeyine ulaştırılmasına izin vermedi." açıklamasında bulundu.

UNRWA'nın en son yaklaşık 2 ay önce Gazze'nin kuzeyine yardım gönderebildiğini hatırlatan Lazzarini, "Bu insan yapımı bir açlık ve yaklaşan kıtlık hala önlenebilir. İsrailli yetkililer, Gazze'deki en büyük insani yardım kuruluşu UNRWA aracılığı da dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyine geniş ölçekte gıda yardımının ulaştırılmasına izin vermelidir." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, İsrail'in yardım götürülmesine izin vermediği müddetçe açlık ve susuzluktan çocukların ölmeye devam edeceğine dikkati çekerek, "Dayanılmaz olan yeni normal olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan, 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 32 bin 142 Filistinli öldürüldü, 74 bin 412 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.