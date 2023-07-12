İSTANBUL - BM’nin 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan AB eski Bakanı Volkan Bozkır, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Aydıner’in makamında oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Bozkır ve Aydıner bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, “Sayın Başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi. Bozkır da Başkan Aydıner’e misafirperverliği için teşekkür etti.

Bozkır, Türkiye’den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim olmuş ve bu görevi Eylül 2020-Eylül 2021 yılları arası sürdürmüştü.

HABER: GİZEM ÇAKAL