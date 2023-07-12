İSTANBUL - Başakşehirli gençlere 2016 yılından bu yana her yaz tatil imkânı sunan Enez Gençlik Kampı, yeniden kapılarını açtı. Sportif, kültürel ve eğlenceli aktivitelerle dolu eğitim programlarının uygulandığı kampta, ulaşım ve konaklama hizmetleri Başakşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bir hafta boyunca Saros Körfezi’nde tatil yapma imkânı bulan gençler, sosyal faaliyetlerini ve arkadaşlık bağlarını güçlendiriyor.

Yaklaşık üç bin öğrenci ağırlanacak

Okulların kapanmasının ardından kapılarını açan Enez Gençlik Kampı’nda bu yıl 11 gruptan oluşan gençler yazın keyfini doyasıya çıkaracak. Her hafta 13-18 yaş arası yaklaşık iki yüz elli öğrencinin katılacağı kampta bu yıl yaklaşık üç bin öğrenci ağırlanacak. Enez Gençlik Kampı’nda yüzme, futbol, plaj futbolu, plaj voleybolu, masa tenisi, bocce eğitimi, survivor macera parkuru gibi sportif etkinliklerin yanı sıra jenga, masa tenisi, tabu ve kelime oyunu gibi sosyal etkinlikler de düzenleniyor. Başakşehirli gençler, gün boyu devam eden etkinliklerde gönüllerince eğleniyor.

HABER: MERVE ELÇİ