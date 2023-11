Haber: Damla Oya Erman

BlizzCon 2023, 3-4 Kasım tarihleri arasında Anaheim'da düzenleniyor, ancak Blizzard hayranları etkinliği her yerden canlı yayınlarla takip edebiliyorlar.

En heyecan verici an, Blizzard'ın BlizzCon açılış törenini gerçekleştirdiği Cuma gününde yaşandı. Bu neredeyse iki saatlik etkinlik, World of Warcraft, Diablo 4, Hearthstone, Warcraft Rumble ve Overwatch 2 için "heyecan verici duyuruları" vaat etmişti. Blizzard, Overwatch 2 için yeni kahramanlar, Diablo 4'ün ilk genişlemesi, World of Warcraft için üç farklı genişleme ve World of Warcraft Classic için Cataclysm ile beklentilere cevap verdi.

İşte Blizzard'ın BlizzCon 2023'te şimdiye kadar duyurduğu her şey.

Overwatch 2'nin yeni kahraman(ları)

Cuma günü Blizzard, Overwatch 2 için geliştirilen yeni kahramanı Samoalı tank Mauga'yı tanıttı. Çift makineli tüfek taşıyan Mauga, ücretsiz bir oyun olan Overwatch 2'nin sekizinci sezonunda yer alacak. Oyunseverler, bu yeni kahramanı denemek için bu hafta sonunda fırsat bulabilecekler.

Overwatch oyun direktörü Aaron Keller ayrıca Overwatch 2'nin gelecek yılına dair bir ön bakış sunarak yeni bir PvP oyun modu olan Clash'i tanıttı. Clash, beş noktalı ele geçirme oyun modu olarak tanımlandı ve orijinal Overwatch'tan yeniden tasarlanan Hanamura haritasının Clash versiyonunu içerecek.

Keller ayrıca Overwatch 2'nin en önemli oyun içi sistemlerini gözden geçireceklerini ve rekabetçi oyunun tamamen yeniden tasarlanmış bir versiyonunu sunacaklarını açıkladı. İlerleyen sezonlar için temaları da duyuran Keller, Eldritch korkusu, Mısır mitolojisi, cadılar ve ayna evreni konularına odaklanacaklarını belirtti.

Son olarak, Keller 2024 yılında Overwatch 2 için iki yeni kahramanın daha geleceğini açıkladı: hasar veren bir kahraman olan Venture ve yeni bir destek kahramanı olan "Uzay Görevlisi."

Diablo 4'ün ilk genişlemesi, Nefret Gemisi

Diablo 4'ün ikinci sezonunun ortasında Blizzard, The Gauntlet adı verilen yeni türde haftalık bir meydan okuma zindanını tanıttı. Ancak daha büyük haber, Diablo 4'ün ilk genişlemesi olan Nefret Gemisi'nin tanıtımıydı. Blizzard, bu genişlemenin 2024 yılının sonlarına doğru oyun için geleceğini duyurdu. Oyuncular, Diablo 4'e yeni bir orman bölgesini ziyaret edecekler, yeniden Mephisto ile karşı karşıya gelecekler ve Diablo evreninde daha önce hiç görülmemiş bir sınıfı keşfedecekler.

World of Warcraft Classic

World of Warcraft için yürütücü yapımcı Holly Longdale, 2024 yılında World of Warcraft Classic'te "hardcore modunu oynamanın yeni bir yolunun" geleceğini açıkladı. Ancak WoW Classic için daha büyük eklemenin, aslen 2010 yılında piyasaya sürülen Cataclysm genişlemesinin güncellenmiş bir versiyonu olacağını söyledi. Longdale, World of Warcraft: Cataclysm Classic'in oyuncu geri bildirimlerine dayalı değişiklikler içereceğini belirtti. Daha kısa vadeli olarak, Longdale, World of Warcraft Classic için Discovery Sezonu'nu müjdeledi. Bu, "vanilya WoW'a baharatlı bir dokunuş" olan, yeni sırlar ve sınıfı değiştiren yetenekler içerecek.

World of Warcraft'ın bir sonraki genişlemesi(leri)

Warcraft evreninin yaratıcı yönetmeni Chris Metzen, World of Warcraft'ın geleceği hakkında konuşmak için BlizzCon sahnesine geri döndü. Metzen, önümüzdeki iki on yılı planlamak için iddialı bir plan sundu ve bu plan, Worldsoul Destanı ile başlayacak. Bu sadece bir genişleme değil, üç genişleme. Metzen, 2024 yılında yayımlanacak olan ilk genişleme olan World of Warcraft: İçerdeki Savaş'ı tanıttı. Ardından World of Warcraft: Geceyarısı ve World of Warcraft: Son Titan ile oyuncuları heyecanlandırdı.

Hearthstone

Hearthstone için kıdemli oyun tasarımcısı Cora Georgiou, Showdown in the Badlands adlı yeni bir genişlemenin fragmanını gösterdi. Georgiou, bu genişlemenin Azeroth'un vahşi batısında geçtiğini ve Reno Jackson ile Elise Starseeker karakterlerinin köken hikayesini anlattığını belirtti. Ayrıca oyunculara koleksiyonlarını güncellemek için Catch-up paketleri sunuldu.

Warcraft Rumble

Blizzard'ın mobil aksiyon-strateji savaş oyunu Warcraft Rumble, şu anda oyuncuların hizmetinde. Oyun, Azeroth'ta geçen ve RTS köklerine geri dönüş yapan bir mobil aksiyon oyunudur. Oyuncular, Sylvanas Windrunner'ın yeni bir masaüstü mini versiyonu ile ilk sezonu deneyimleyebilirler.

BlizzCon 2023, Blizzard oyunlarını sevenler için bir dizi heyecan verici duyuru ve yenilikle dolu gibi görünüyor. Oyun dünyası için heyecan verici günler bizi bekliyor.