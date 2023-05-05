İSTANBUL AA- Aralarında Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Levent Yüksel, İrem Derici, Özcan Deni ve Emre Altuğ'un bulunduğu birçok sanatçıyla sahnede çalışan, çok sayıda BKM ve Cem Yılmaz filmlerinin müziklerine Jingle House bünyesinde imza atan Arslan, solo kariyerine single çalışmalarıyla devam ediyor.

Son olarak "Kapuska" adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluktan beri müzikle hep ilgili olduğunu, 19 yaşında piyano çalmaya başladığını söyledi.

Erkin Arslan, eğitim hayatının yanında farklı sahnelerde klavye çaldığını, daha sonra da şarkıcı Sibel Tüzün'ün teklifiyle profesyonel müzik yaşamının başladığını aktardı.

"Popüler ya da trend olan bir şeyi yapmaktan ziyade o an kendim ne hissediyorsan onu yapmayı hep tercih ettim"

Aranjör Sarp Özdemiroğlu ile tanıştıktan sonra farklı projelere imza attığını ve dizi müzikleri yaptığını kaydeden Arslan, "Sonra da Jingle House ile tanıştım. Bu sefer de reklam müziğine başladım. O dönemden 10 sene sonra kendimi hem film hem reklam sektörünün ortasında buldum. Sahnede de devam ettim. Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Emre Altuğ ve Ayşegül Aldinç gibi birçok isimle çalıştım. İşlerin yoğunluğundan 2010'da sahneyi bıraktım ve tamamen stüdyo müzisyeni oldum. Çok uzun süredir reklam ve film müziği yapıyorum." diye konuştu.

Arslan, çevresinin baskısıyla 2018'de ilk single çalışmasını çıkardığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"İlk single'ım 'Kadın Dediğin Zor Şey'di. Ben biraz hiciv, ironik, esprili bir şeyle çıkmak istedim. İlginçti tepkiler. Olumlu tepkiler de oldu. Şarkıyı yanlış anlayan hafif negatif eleştiriler de oldu ama çok keyifli bir süreçti. Benim için bir adımdı. O adımı atarken devamını getireceğimi biliyordum. Bende şöyle bir duruş var; popüler ya da trend olan bir şeyi yapmaktan ziyade o an kendim ne hissediyorsam onu yapmayı hep tercih ettim. Şu ana kadar öyle ilerledim."