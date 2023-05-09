İSTANBUL- Spinal Musküler Atrofi olarak adlandırılan SMA hastası çocuklara yönelik destek kampanyalarından biri de sanatçılardan geldi. 46 ressamın eserleri ile katkı sunduğu ‘Bir Hayat da Sen Ver’ karma resim sergisi İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür Sanat Merkezi’nde açıldı. Çok sayıda sanatseverin ilgi gösterdiği sergi 15 Mayıs 2023’e kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışında konuşan ve ünlü ressam Shoeib Ahmadi, insanın sosyal ve duygusal bir varlık olduğunu belirterek, sanatçıların duygu ve düşüncelerini ifade etmek için farklı yollar aradıklarını ve eserleriyle toplumla irtibat kurmaya çalıştığını ifade etti. Ahmadi ‘’Resimdeki çizgiler harflerin yerini almaktadır. En eski sanat dallarından olan resim aynı zamana insanın ortak dilidir. Hangi dilde konuşursanız konuşun hangi ülkenin vatandaşı olursanız olun, bir resme baktığınızda o ressamın duygularına yaklaşırsınız. Biz sanatçılar olarak bu sergi ile SMA hastası çocuklara resimlerimizle destek olmaya çalıştık. Umarım az da olsa bunu başarabildik.’’ dedi.

HABER: EMİR YÜCEL