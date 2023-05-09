GAZİANTEP AA- İlçedeki konteyner kentte oluşturulan alanda, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 300 depremzede çocukla birlikte pizza yaptı.

Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erdal Bay, AA muhabirine, birçok kesimin depremlerden etkilendiğini söyledi.

Depremlerden etkilenen çocuklara yönelik etkinlik yapmak için ilçeye geldiklerini aktaran Bay, "Sanatın iyileştirici gücünü çocuklara göstermek istedik. Çocuklar öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle birlikte kendi pizzalarını yaptılar. Birçok kişi burada görev yaptı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konteyner kentte kalan 10 yaşındaki Emir Anıl Gören de ilk defa pizza yaptığını belirtti.

Pizza etkinliğinin yapılmasından dolayı mutlu olduğunu anlatan Bay, "Arkadaşlarımızla birlikte gruplar halinde pizza yapıyoruz. Hamurun üstüne malzemeleri koyuyoruz. Ben de pizza yaptım. Pizza pişince jüri tadına bakacak. Eğlenceli, güzel oldu. Çok eğlendim." diye konuştu.