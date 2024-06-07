HABER: FUNDA AKOSMAN

Los Angeles, CA - 3 Haziran 2024: Byron Allen'ın Allen Media Group'un dijital film dağıtım bölümü olan Freestyle Digital Media, kiralamaya ve sahip olmaya sunulacak aile fantastik peri masalı "MAKE A WISH" (Bir Dilek Tut) filminin Kuzey Amerika VOD haklarını satın aldı. Freestyle Digital Media aracılığıyla 28 Haziran 2024'ten itibaren tüm Kuzey Amerika dijital HD internet, kablo ve uydu platformlarının yanı sıra DVD'de de erişilebilir olacak.

"Bir Dilek Tut", dileklerin nasıl gerçekleşeceğini öğrenmek isteyen bir çocuğun (Kaan) büyüme öyküsünü anlatıyor. Kaan, ailesinin İstanbul'a taşınacağını öğrenene kadar kırsalda çok güzel ve mutlu bir hayat sürer. Bu haber onu üzer; arkadaşlarını ve çok sevdiği kürek takımını geride bırakmak istemez. Kaan, bu yolculuğu durdurmak için bir şeyler yapması gerektiğini anlar. Çözümü, okulda zorbalığa uğrayan ve ona eziyet edenlerle yüzleşmeyi ve onları yenmeyi öğrenen Berke adında bir çocuğun hikayesini anlatan "Bir Dilek Tut" adlı kitapta bulur. Berke, büyülü, altın kale kenti Mardin'de (Türkiye'nin Suriye sınırında bir UNESCO miras alanı) yaşamaktadır. Bu kitap sayesinde Kaan, dileklerini nasıl gerçekleştireceğini öğrenir ve istediği şeyin zaten kendisine ait olduğunu fark eder. 'Bir dilek tutarak' onun gerçekliğinin bir parçası olmasını sağlayabileceğini öğrenir. Kaan, kendi kaderinin efendisi olduğuna inandırılır.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Meta Akkuş'un üstlendiği “Bir Dilek Tut”, Akkuş ve Avni Tuna Dillgil'in ortak senaryosuyla Meta Akkuş'un orijinal hikayesinden uyarlandı. Oyuncu kadrosunda Mehmet Turan Doğan (Kaan), İhsan Berk Aydın (Berk), Yusuf Kemal Kilkis (Hasan) ve Almira Tuana Albay (Lara) yer alıyor.

“Bir Dilek Tut”, yönetmen Meta Akkuş'un ilk uzun metrajlı filmi. Daha önce Uluslararası Çocuk Film Festivali'nde En İyi Görüntü Yönetmeni, LA Femme Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yabancı Film ve Londra Bağımsız Film Ödülleri'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Akkuş, aynı zamanda En İyi Yönetmen ödülüne de layık görüldü.

Film yapımcısı Meta Akkuş, "Suriye ve Türkiye sınırında bu kadar çok çocukla çekim yapmanın zor olacağını biliyordum ama bu hikaye her şeyden büyüktü, o kadar güçlüydü ki bunu yapmaktan başka seçeneğim yoktu" dedi. "Bu güzel filmle çok gurur duyuyorum ve tüm ekip, Freestyle Digital Media'nın 'Bir Dilek Tut’un ilham veren, harika ve etkili mesajını Amerika’da yaymak için bizimle olmasından heyecan duyuyor."

Freestyle Digital Media, “Bir Dilek Tut” filminin Amerika’da çıkışı için Mehmet Turan Doğan’ın yer aldığı afişle çıkmayı tercih ediyor. Bildiğiniz gibi Mehmet Turan Doğan, geçen sene “Bir Dilek Tut” filmi ile Hollywood’da düzenlenen LAFA’da En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü almıştı.