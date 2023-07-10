BAKÜ AA- Başkent Bakü'de düzenlenen törende, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile KOBİA Başkanı Orhan Memmedov işbirliği protokolüne imza koydu.

İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin, Türkiye'de Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla teknoloji girişimciliği ekosisteminin güçlenmesi amacıyla kurulduğunu, daha çok teknoloji tabanlı girişimlerin gelişmesi ve büyümesi ve onların daha fazla ihracata yönelik de çalışmalar yapabilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Bilişim Vadisi'nin ilk uluslararası şubesinin Bakü'de açılmasının önemli olduğunu ifade eden İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

"Bunun ana amacı şudur. Biz bir tarafta İstanbul, diğer tarafta Bakü'nün olduğu bir mega teknoloji koridorunu aslında iki kapı olarak bağlamış olduk. Bu kapılardan bir tanesi ile Asya'ya diğeri ile de Avrupa'ya açılacağımız çeşitli işbirliklerini, özellikle teknoloji girişimciliği, bilişim alanındaki girişimcilerin gelişmesi ve bunların ticarileşmesi faaliyetlerini yürüteceğimiz bir yapıyı da birlikte burada kurmuş olacağız."

Serdar İbrahimcioğlu, Azerbaycan Teknik Üniversitesi yerleşkesi içerisinde oluşturdukları Bilişim Vadisi'nin KOBİA ile yaptıkları protokolle daha iyi noktalara geleceğine inandıklarını vurgulayarak, protokolle ilgili şu bilgileri verdi:

"Azerbaycan'daki teknoloji girişimciliğinin gelişmesi için buradaki Bilişim Vadisi'nin teknoloji transferi yapacağı girişimlere birtakım destekler ve teşvikler verilecek. Bunun, buradaki ekosistemin güçlenmesine çok büyük katkısı olacağını görüyoruz. Bu yaz, 30 ayrı ülkeden gelen girişimcilerle Türkiye'de yaptığımız oyun geliştiricilerinin hızlandırma programının bir tanesini de Bakü'ye taşıyacağız. Sonrasında da 3 yıl içerisinde buraya getireceğimiz en az 50 uluslararası şirketle beraber hem uluslararası girişimciliğin gelişmesine hem de teknoloji transferine, bir taraftan da teknoloji alanındaki genç istihdamın Azerbaycan'ın içerisinde kalarak kümelenmeyi daha iyi noktalara taşımasına katkı sağlayacağız."

Memmedov da Bilişim Vadisi ile yapılan işbirliğinin yenilikçi girişimcilik için faydalı olacağına inandıklarını dile getirdi.

Bakü'de bir süredir Bilişim Vadisi'nin şubesinin bulunduğunu hatırlatan Memmedov, "Biz de KOBİA olarak hem start-up'lara hem de genç iş insanlarına destek olmak için Bilişim Vadisi ile iş birliği yapacağız." dedi.