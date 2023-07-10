İSTANBUL- Farklı markalar ve şirketler Threads'e yöneldi ve bunlar arasında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple da var. Apple News ilk olarak Threads'e geldi ve şirket henüz hiçbir şey yayınlamamasına rağmen platformda şimdiden çok sayıda takipçi kazandı.

Farklı markalar ve şirketler Threads'e yöneldi ve bunlar arasında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple da var. Apple News ilk olarak Threads'e geldi ve şirket henüz hiçbir şey yayınlamamasına rağmen platformda şimdiden çok sayıda takipçi kazandı.

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i çarşamba günü kullanıma sunmuştu. Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili açıklamasında Meta, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirmişti. Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedilmişti.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ