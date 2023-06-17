İSTANBUL- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen, Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali; Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla ve derneğin başkanı Filiz Dağ’ın yönetiminde 26-29 Eylül tarihleri arasında sinemaseverlerle 2. kez buluşuyor.

Geleceğin teknolojik araçlarının ve bilimin sınırsız imkânlarının sanatla bir araya geldiği, bilim kurgu ve fantastik filmlerin yer aldığı “Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali”, bu yıl da sinema tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

“ULUSAL SENARYO YARIŞMASI” İÇİN BAŞVURULAR 26 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR!

Türkiye’de alanında ilk olma özelliğini taşıyan festival, “Ulusal Senaryo Yarışması’yla da bilim kurgu ve fantastik türündeki en yaratıcı hikâyeleri, beyaz perdenin sınırsız imkânlarıyla buluşturacak.

Süresi 60 dakikayı geçen uzun metraj senaryoların katılabileceği Ulusal Senaryo Yarışması’na başvurular, 31 Temmuz’a kadar devam edecek.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER JÜRİ KOLTUĞUNDA!

Geçen sene ilki düzenlenen festivalin, bu seneki Fantazya ve Bilim Kurgu türlerinde Ulusal Senaryo Yarışması’nın jüri başkanlığını, Fantazya ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) Başkanı Barış Müstecaplıoğlu üstlendi. Ülkemizin önde gelen fantazya ve bilim kurgu yazarlarından olan Barış Müstecaplıoğlu’nun; Osmanlı Cadısı, Ahtapotun Rüyası ve Şamanlar Diyarı gibi birçok eseri bugüne kadar farklı dillere çevrildi.

Ulusal Senaryo Yarışması’nın jürisinde, eserleriyle hayal gücünü taçlandıran edebiyatımızın değerli ismi; Buket Uzunerbulunurken, rol aldığı pek çok önemli filmle birlikte tarihsel konularda kitapları ve yazılarıyla tanınan sinema sanatçısı ve yazar Pelin Batu’ da yer alıyor. Jüri koltuğunda ayrıca; dijital platformlarda büyük ses getiren Sıcak Kafa isimli diziye ilham veren, “Aynı” isimli bilimkurgu romanının yazarı; Afşin Kum, Küçük Kıyamet, Kimdir Bu Mitat Karaman, Okul gibi çok sayıda filmin senaryosuna da imza atmış, öykü ve roman yazarı Doğu Yücel, Ölü Reşat isimli romanıyla fantastik roman türüne değerli bir katkıda bulunan yazar Aslı Tohumcu, gazeteciliği kadar kitaplarıyla da sevilen yazar Ömür Kurt bulunacak.

Türkiye’nin Hayal Gücünü Dünyada Temsil Edecek Senaryolar Aranıyor!

Jüri Başkanlığı görevini üstlenen yazar Barış Müstecaplıoğlu, “Ulusal Senaryo Yarışması”na yönelik yaptığı açıklamada; “Hayal gücü ve yaratıcılığı güçlü olan toplumlar, hayatın her alanında fark yaratan eserlere ve icatlara imza atarlar. Fantazya ve bilimkurgu, hem bizlere gerçeklere farklı açılardan bakma imkânı tanır, hem de hayal gücümüzü tetikleyerek toplumsal gelişime hız verir. Dünyada bu türlerde ses getiren filmlere, romanlara, animasyonlara imza atmış ülkelere bakarsak, bu ülkelerin bilimde, iş dünyasında, tıp alanında, mühendislikte, kısaca hayatın her alanında yaratıcı fikirler üreten ve insanlığın gelişimine liderlik yapan ülkeler olduğunu görürüz.” ifadelerini kullandı.

Gençlerin yaratıcı dünyasına daha yakın olup, bu alandaki sinema ürünlerini yaygınlaştırmak için düzenlenen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, yerli ve yabancı üreticileri bir araya getirip; bilim kurgu ve fantastik alanında emek vermiş isimleri ön plana çıkarmayı ve yeni oluşumlara zemin hazırlamayı amaçlıyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ